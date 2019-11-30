Что изменится для белорусов в декабре 1 30.11.2019, 22:54

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Топ изменений в последний месяц 2019 года.

Вырастут цены на сигареты, контролеры начнут работать без формы, закончится первый этап репетиционного тестирования, начнут штрафовать за летнюю резину. Что еще изменится в первом месяце зимы - в обзоре intex-press.by.

Начнут штрафовать за летнюю резину

С 1 декабря все автовладельцы обязаны ездить на автомобилях, «переобутых» в зимнюю резину. За нарушение предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф 0,5 базовой величины (12,75 рубля). За повторное нарушение этого требования ПДД штрафовать могут на 2–5 базовых величин.

Закончится первый этап РТ

8 декабря будущие абитуриенты пройдут тренировочные испытания по физике, химии, иностранным языкам, всемирной истории и истории Беларуси, 15 декабря – по математике, биологии, обществоведению и географии. Первый этап репетиционного тестирования завершится 22 декабря тестами по русскому и белорусскому языкам. В нашем городе репетиционное тестирование проходит в БарГУ. Стоимость каждого предмета – 7 рублей.

Платных дорог станет больше

C 1 декабря в рамках реализации долгосрочной программы правительства по расширению сети платных дорог в систему BelToll дополнительно включат 62 км автодороги М6 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги). Таким образом, общая протяженность сети платных дорог в Беларуси вырастет и составит 1787 километров.

Подорожают сигареты

С 1 декабря цены на табачную продукцию поднимут производители (Гродненская табачная фабрика «Неман» и компания «Табак-инвест») и импортеры (предприятия «Беларусьторг» и «ЭНЕРГО-ОИЛ»). Некоторые сигареты подорожают сразу на 10 копеек.