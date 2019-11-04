СМИ: Протурецкие боевики обстреляли солдат США в Сирии 4.11.2019, 8:03

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Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Телль-Тамер.

Отряды сирийской оппозиции, союзные турецким вооруженным силам, в воскресенье, 3 ноября, обстреляли колонну американских военных, которые продвигались в сторону Ирака. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Юрия Боренкова, руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, передает dw.com.

По словам Боренкова, инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Телль-Тамер, жертв нет. В свою очередь, в Пентагоне на запрос ТАСС ответили, что американские солдаты не попадали под обстрел, поскольку снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой двигалась колонна. "3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", - заявили в пресс-службе ведомства.

Боевики обстреляли автомобиль гуманитарной организации

В тот же день боевики из Свободной сирийской армии (ССА), союзной Турции, обстреляли автомобиль гуманитарной организации Free Burma Rangers. Инцидент произошел неподалеку от Телль-Тамера, погиб один из членов группы, врач из Мьянмы Зау Сенг. Еще один участник команды, уроженец Ирака, получил ранение.

Минобороны Турции отвергло обвинения в причастности к атаке на гуманитарный конвой, заявив, что заявления правозащитников об инциденте "не соответствуют действительности". Организация Free Burma Rangers идентифицирует себя в качестве "мультиэтнической гуманитарной группы", она работают в Сирии, Ираке и Мьянме.

Военная операция Турции в Сирии

Турецкие военные 9 октября начали силовую операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). Незадолго до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Операция Турции в Сирии вызвала жесткую критику у партнеров по НАТО. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "немедленно прекратить" наступление. Кроме того, Германия и Франция объявили о приостановке экспорта вооружений в Турции. В то же время в Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции из-за военной операции Анкары.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о пятидневном прекращения огня. Тогда же Дональд Трамп заявил о намерении снять санкции в отношении Турции в случае долговременного режима прекращения огня.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 22 октября в Сочи многочасовые переговоры по Сирии, по итогам которых подписали меморандум из 10 пунктов. В числе прочего, этот документ предусматривает прекращение военной операции Турции в Сирии, а также введение контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

Турция намерена создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.