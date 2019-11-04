Судей в Бресте, где не был назначен пенальти, забросали бутылками 4.11.2019, 8:15

Матч между местным «Динамо» и «Шахтером» закончился бурно.

В Бресте после матча «Динамо» и «Шахтера» судейскую бригаду во главе с Виктором Шимусиком забросали бутылками, когда они уходили в подтрибунное помещение, сообщает tut.by.

Напомним, арбитр не назначил пенальти в ворота «Шахтера» на 81-й минуте, когда мяч попал в руку Игорю Бурко.

Игроки «Динамо» апеллировали к судьям, показывали им видео момента на смартфоне, но те были непреклонны.

Игра закончилась вничью — 1:1.

Судейская бригада покинула ОСК «Брестский» через 1 час 15 минут после игры — когда команды уже уехали. Однако на пути к автомобилю арбитров поджидали динамовские болельщики — около десяти человек, преимущественно женщины.

Одна из поклонниц «бело-синих» попыталась прорваться через стюардов к Шимусику с вопросом: «Уважаемый Виктор, вы не хотите извиниться?» После этого женщина бросила в судью пластиковой бутылкой. Рефери из Осиповичей ничего не ответил, сел в машину и уехал.