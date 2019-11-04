Станислав Шушкевич Давайте поменяем этого «президента» — на хорошего 13 4.11.2019, 8:29

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СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

В Беларуси уйма образованных людей.

В Витебске 3 ноября состоялась встреча с известным политиком и ученым, первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем. В арт-пабе «Торвальд» не было свободных мест: желающие послушать гостя даже стояли у дверей в зал, где проходят различные творческие мероприятия.

Станислав Шушкевич рассказал о Беловежском соглашении, первых годах становления независимой Беларуси, противостоянии с номенклатурой, своих встречах с ведущими мировыми политиками, сегодняшней политической ситуации в нашей стране и государствах-соседях.

Портал tut.by опубликовал наиболее интересные фрагменты из разговора Станислава Шушкевича с витеблянами. От себя политик выступал на белорусском языке, а на вопросы отвечал на том языке, на котором их задавали.

О политическом устройстве Беларуси

— Какое политическое устройство для Беларуси, на ваш взгляд, лучше всего: президентская республика, парламентская республика, монархия, еще что-то?

— Я много где в мире бываю. И вижу, что кое-где, где удалось найти цивилизованного диктатора, дела улучшаются быстрее, чем это происходит в парламентской республике. Да, в парламентской республике будет меньше ошибок. Но это затянется надолго, потому что достичь единодушия в парламенте по таким вопросам очень сложно.

Я все-таки надеюсь, что у нас может быть достойный, совестливый и порядочный президент. Сразу менять — и политический строй, и президента — очень сложно. Давайте попробуем поменять этого — на хорошего. В Беларуси уйма образованных людей.

О прогнозе на президентские выборы-2020

— Исходя из вашего жизненного и политического опыта, какие прогнозы даете на избирательную кампанию в 2020 году? И пойдете ли вы голосовать сами?

— Никакой избирательной кампании не будет — как и в предыдущие годы. Последний год, когда выборы в Беларуси были признаны цивилизованными государствами, — 1996-й. А председателем ЦИК остается все один и тот же человек.

Я пойду голосовать. Считаю, что что-нибудь у нас, может быть, сдвинется. Надеяться на всеобщий бойкот нет оснований: люди сохраняют за собой работу и приходят на выборы. Поэтому есть попытки провести их честным образом. Удастся ли это во многих местах, не знаю. В нескольких — удастся.

— Следующий срок Лукашенко будет последним?

— Я вам скажу так: хорошо он не кончит.