Брестский активист: На нас смотрит вся страна, и многие берут пример 4.11.2019, 8:47

Фото: gazetaby.com

Как прошел воскресный митинг против завода АКБ.

Традиционная воскресная встреча противников аккумуляторного завода в Бресте состоялась 3 ноября не на площади Ленина, как обычно, а на площадке перед торговым центром в восточной части города, сообщает «Солидарность».

Организаторы совместили ее с предвыборным пикетом кандидатов в депутаты от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Масловского и Анны Канюс.

Кандидат Игорь Масловский выступил за то, чтобы аккумуляторный завод был окончательно закрыт и предложил собравшимся скандировать речевку «Нет заводу — мнение народа».

— Завод — это не причина, это следствие. Это следствие непрозрачных действий органов власти. Один из наших главных предвыборных лозунгов — власть должна быть сменяема. Несменяемая власть —залог коррупции, — заявил Игорь Масловский.

На пикете собравшимися выступили лидеры протеста против аккумуляторного завода. Они говорили о выявленных нарушениях, давлении на участников кампании против завода, а также о том, что, по их мнению, Владимира Мороза несправедливо лишили регистрации.

— Я считаю, что в Бресте происходят необычные дела. Это касается и протеста, и активизации граждан. Мы пишем историю нашей страны. На нас смотрит вся страна. Смотрят в Минске, Барановичах, Гомеле, Гродно, что же происходит в Бресте. С нас многие берут пример, — считает блогер Александр Кабанов.

Активист Дмитрий Бекалюк рассказал о том, что выбросы свинца а окружающую среду превышают завяленные в 170-180 раз, а чиновники Минприроды это скрывают. По мнению активистов, работа завода продолжается, и последствия этого будут ощущать не только брестчане.

— Молоко, поступающее на перерабатывающие предприятия области, дают коровы, которые питаются кормом, выращенным в двух километрах от завода. Это очень опасно, — сказал Дмитрий Бекалюк.

На пикете звучали гимн противников аккумуляторного завода — песня «Жить», а также лозунги: «Нет заводу АКБ», «Нет заводу — мнение народа», «Жыве Беларусь!»

Напомним, за два дня до намеченного мероприятия избирательная комиссия отменила регистрацию Владимира Мороза (единственного из четырех выдвинутых гражданской кампанией «Стоп-завод!») в качестве кандидата в «депутаты палаты представителей».

Поводом для снятия кандидата стали письма руководителей двух брестских учреждений (один из них баллотируется по тому же избирательному округу) о якобы обнаруженных ими листовках, в которых Мороз призывает к свержению действующей власти. Сам Владимир утверждает, что это провокация.

На сайте Брестского горисполкома появилось предупреждение: в связи с тем, что активист более не является кандидатом, проведение агитационного митинга у ДК профсоюзов будет рассмотрено как нарушение действующего законодательства о массовых мероприятиях «со всеми вытекающими правовыми последствиями с привлечением к установленной законодательством ответственности».

Мороз обжаловал решение окружной комиссии. По предварительной информации жалобу областная комиссия собирается рассмотреть в понедельник.