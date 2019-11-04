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Минчане: Лукашенко должен быть признан недееспособным

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  • 4.11.2019, 9:05
  • 4,353
Минчане: Лукашенко должен быть признан недееспособным

Фото остановки общественного транспорта красноречиво говорит о настроениях людей.

Лозунги становятся народными не тогда, когда общественные активисты заклеивают ими улицы городов. Это происходит, когда их подхватывают обычные люди. Печатают на собственных принтерах, неуверенно выводят маркером на листе бумаги или на стене подъезда, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Это было весной 2017 года, во время «тунеядских маршей». Похоже, что это ждет и лозунг «баста колхозной диктатуре», который так нервирует власти сегодня. Фото остановки общественного транспорта в Минске гораздо более красноречиво говорит о настроениях людей, чем сотни наклеек, расклеенных по городу.


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