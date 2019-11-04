Юрий Беленький: Я очень доволен нашими светлыми, замечательными людьми 4.11.2019, 9:16

ЮРИЙ БЕЛЕНЬКИЙ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Заместитель главы КХП-БНФ был впечатлен количеством молодежи на вчерашнем шествии на Дзяды.

Вчера в Минске прошло шествие на Дзяды.

Заместитель председателя Консервативно-Христианской Партии БНФ Юрий Беленький поделился впечатлениями от акции:

«Я очень доволен нашими светлыми, замечательными людьми, которые приходят с пониманием и идут достойно, не нарушая маршрута. Молодцы. Хочу передать благодарность каждому участнику!», – заявил Юрий Беленький.

Он добавил, что впечатлен присутствием молодежи на акции и благодаря этому смотрит в будущее с оптимизмом.