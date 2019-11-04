Украина начала активно выдавливать Кремль с Донбасса 3 Тарас Загородний, glavred.info

4.11.2019, 9:22

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Россия стала заложником собственных требований.

Благодаря взвешенным действиям Зеленского Россия уже стала заложником собственных требований. Она требовала разведения войск – мы это сделали. Нужно двигаться дальше.

Сейчас очень интересно наблюдать, как Россия начала пятиться. В частности, она начала где-то отходить от "формулы Штайнмайера", когда украинская сторона вроде как согласилась на этот сценарий и спросила, - "А что дальше?" И Россия срочно стала придумывать что-то новое, выдвигать какие-то дополнительные условия.

В итоге, именно Россия выглядит неконструктивным переговорщиком, потому что Украина всячески демонстрирует свое желание прекратить войну.

Какую стратегию теперь выберет Кремль сказать сложно. Возможно, после разведения сил обстрелы украинских позиций прекратятся.

В любом случае, Украина заняла весьма активную позицию, что было заметно по тому, как Кучма начал задавать вопросы, неприятные для России. В частности, он напомнил о необходимости распустить "ЛНР" и "ДНР" – в России были обескуражены таким требованием. А после того, как развели войска в Золотом, Кучма заявил – мол, хорошо, что развели, а теперь нужно обеспечить доступ ОБСЕ для контроля на всей территории ОРДЛО. Таким образом, давление со стороны Украины на Россию тоже присутствует.

С другой стороны, прямых переговоров с Российской Федерацией нам не избежать. Нам нужен мирный договор. Ведь, по сути, "Минск-2" является договором о перемирии.

Однако, поскольку к "Минску" привязаны санкции, он считается международным документом. А потому мы должны исходить из него. Если нам он не нравится, мы должны предлагать что-то новое. Если в украинской политике можно подписать договор или какой-то документ и ничего не делать, то Запад, если уж мы подписали какие-то соглашения, ждет, что мы будем их выполнять. Поэтому мы должны либо следовать "Минску", либо требовать подписания нового соглашения.

Пока что мы начинаем петлять. Так, например, в "Минске" прописано, что контроль над границей нам отдают только после выборов в ОРДЛО, в самый последний момент, но мы начинаем требовать сначала границу, а потом выборы. Естественно, нас будут отправлять к "Минску", потому что там написано по-другому.

А дальше начинаются политические маневры.

Наша главная задача заключается в том, чтобы были сохранены антироссийские санкци, и они продолжают сохраняться, несмотря на определенные вещи, которые противниками Зеленского рассматриваются как "сдача страны".

После разведения, вероятнее всего, боевых действий не будет – РФ пытается выйти из войны с хорошим лицом, чтобы с нее как можно скорее сняли санкции. А эскалация боевых действий только навредит России. В Москве это прекрасно понимают. Как показывает практика, Россия воюет если может, если не может - не воюет. Если она сейчас с нами не воюет, это означает, что она не может этого делать. У нее нет ресурсов - ни финансовых, ни человеческих, чтобы серьезно воевать в Украине. Россия всегда больше работает на блефе, кто-то на это реагирует, кто-то - нет. Мы не реагируем, мы - защищаемся.

Тарас Загородний, glavred.info