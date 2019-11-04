Племянник Кадырова извинился перед жителями Чечни 4.11.2019, 9:47

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Ислам Кадыров

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бывший мэр Грозного выступил по радио.

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова, извинился в эфире телерадиокомпании "Грозный" за "неадекватное и неподобающее поведение". Так он назвал пытки, в том числе с использованием электрошокера, видео которых ранее было опубликовано в эфире той же компании.

Об извинениях сообщает ТАСС, новость о них также опубликована на сайте "Грозного". Записи эфира пока нет, передает Радио Свобода.

Как утверждается, Ислам Кадыров сказал, что ему "нет оправдания", и он "готов понести наказание за свои ошибки". В то же время он утверждает, что его действия были направлены на то, чтобы "помочь людям, которые стали жертвами аферистов". Ислам Кадыров также сослался на то, что несколько раз попадал в аварии и ему делали наркоз, что могло сказаться на его поведении.

25 октября телекомпания "Грозный" показала сюжет о бывшем мэре, в котором видно, как Кадыров применяет электрошокер, угрожает расправой и обвинениями в финансировании терроризма в адрес предполагаемых правонарушителей. На другой записи бывший мэр заламывает руки неплательщикам коммунальных услуг.

После публикации сюжета о Кадырове сообщалось о том, что началась проверка его действий, его результаты пока неизвестны. Кавказ.Реалии и "Новая газета" утверждали, что причина опалы троюродного брата Рамзана Кадырова - не в том, что он пытал людей и кричал на них, а в обвинении в возможной причастности к неудавшемуся покушению на главу Чечни в 2016 году. Ислам Кадыров был мэром Грозного до 2015 года, затем работал в правительстве Чечни, но лишился своих должностей. ТАСС сообщает, что он отверг предположение, что был уволен из-за причастности к покушению.