Алекс Кремер: Не надо тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти 4.11.2019, 9:52

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Белорусские власти не знают, как создавать кластеры.

— Хорошо налаженная политика регионального развития – главный фактор экономического роста, так как она охватывает практически все вопросы экономической политики страны, — заявил на «Кастрычнiцкім эканамiчным форуме» глава Отдела по работе с Евразией Организации экономического сотрудничества и развития Уильям Томпсон, сообщает zautra.by.

Однако, по мнению экспертов, если ограничить рост крупных городов и искусственно по приказу сверху создать точки экономического роста в регионах – результат будет противоположный.

Эффект агломерации

— Основной закон экономической географии гласит, что агломерации имеют наибольшую экономическую эффективность. Он такой же непреложный, как закон всемирного тяготения, — говорит постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Связано это прежде всего с тем, что производство расположено близко к потребителям и нет необходимости тратить большие деньги на перевозку и хранение товаров. Кроме того фирмы пользуются общей информацией и входными факторами производства, что позволяет быстро реагировать на изменения рынка. Кластеры также порождают инновации.

— На сегодняшний день агломераций в Беларуси в сравнении с другими странами Европы очень мало. Как следствие большая часть богатства остается в Минске и не перетекает в регионы, — говорит представитель Всемирного банка.

Таким образом, рост сосредоточен в Минске и еще нескольких крупных городах, в регионах же экономическая активность очень низкая, а трудовая сила мигрирует в столицу.

Практика показывает, что рентабельность инвестиций в богатых регионах в разы выше, чем в бедных и в Беларуси это особенно заметно.

— Мы взяли отношение внутреннего регионального продукта в каждой из областей и в Минске к вложенным инвестициям и получили результат ясно говорящий, что рентабельность инвестиций в Минске в разы выше, чем в областях, — рассказывает Алекс Кремер.

— Не стоит тянуть инвестиции туда, куда они не хотят идти — от этого регионы не станут богаче, а беднее станут все, — убежден эксперт.

С ним согласен и глава отдела по работе с Евразией ОЭСР.

—Власти (ни белорусские, ни европейские) не знают, как создавать кластеры. Только инвесторы понимают, куда нужно инвестировать, а не государство, — говорит Уильям Томпсон.

Такого же мнения придерживается и посол Правительства Германии по особым поручениям по вопросам децентрализации, деятельности органов госуправления и реформ в Украине Георг Мильбрадт.

— У каждого региона есть свои преимущества и недостатки, поэтому какие-то регионы вырываются вперед, а другие отстают, но географию не изменить, — считает он.

Как помочь регионам?

По мнению экспертов, не стоит пытаться перенаправлять инвестиционные потоки, а нужно создавать условия для того, чтобы люди могли ехать туда, куда идут инвестиции.

— Нужно усилить человеческий капитал, сделать так, чтобы люди из отсталых регионах были востребованы. Для этого нужно улучшить качество образования, объединив и укрупнив школы, — считает Алекс Кремер.

Нужна и программа поддержки безработных в отстающих регионах. Сегодня они фактически не могут позволить себе перемещаться и искать работу за пределами своего населенного пункта.

Важно также понимать, что принимаемые решения – это надолго. По прогнозу ООН, уровень урбанизации в среднем достигнет 80% и на этом остановится. Те решения, которые принимаются сейчас, определят условия жизни многих поколений людей в будущем.

— Если искусственно создать места с высокой плотностью населения, агломерационного эффекта все равно не будет, — убежден Уильям Томпсон.