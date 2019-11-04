В Европе проходят аресты агентов российских спецслужб 1 4.11.2019, 10:16

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Началось?

Похоже, что в европейских странах, взвесив все «за» и «против» выгод от сотрудничества с Россией, приняли решение о показательном проведении некой «красной черты», за которую Кремлю заходить нельзя, пишет sprotyv.info.

Терпение закончилось

Действительно, российская агентура в них чувствует себя уж слишком вольготно, не только собирая нужную Москве информацию, но и оказывая влияние на происходящие в этих странах процессы, что сильно перевешивает возможные выгоды от экономического сотрудничества.

Стоит вспомнить, что к такой ситуации привела безнаказанность российских шпионов и их агентуры, которым фактически «сошло с рук» влияние на референдумы в Нидерландах и Британии, выборы в уже достаточно большом количестве стран, разжигание сепаратизма в Каталонии и Шотландии. Напомним, что по результатам расследований этих недружественных актов, была вскрыта причастность Кремля к «событиям», но реагирования со стороны Европы в жестком формате, за исключением «Солсберийского дела», не последовало.

Однако, не имея политического решения на «обострение отношений с Россией», многие европейские спецслужбы «плотно работали» по вскрытой агентуре, собирая необходимую доказательную базу. Почему публичная порка российской гэбни началась именно сейчас, сказать сложно. Толстым намеком могут быть практически синхронные сообщения СМИ об арестах российской агентуры – терпение закончилось.

«Эстафета» арестов

Все началось с Чехии, где на специальной пресс-конференции руководитель Службы безопасности и информации (BIS) Михаил Коуделка объявил о ликвидации разведывательной сети ФСБ РФ, состоявшей из россиян, получивших чешское гражданство. По его словам, эту сеть финансировали из России, а также с помощью посольства этой страны в Праге. Российские агенты должны были осуществлять специальные атаки на цели в Чехии и в странах-партнерах, используя специально созданные серверы. Агенты действовали под прикрытием двух коммерческих фирм, зарегистрированных в Праге, занимавшихся продажей компьютеров и программного обеспечения. Что интересно, сеть «по-тихому» ликвидировали еще в начале 2018 года, а сообщили об этом только сейчас.

«Эстафету» подхватили Польша и Болгария, которые 28 октября синхронно заявили об арестах российских шпионов. В частности, спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарын сообщил, что 24 октября сотрудники польского Агентства внутренней безопасности, собрав доказательства сотрудничества с российской разведкой, задержали некоего Петра С.

По его месту жительства проведены обыски, по результатам которых выдвинуты дополнительные обвинения в незаконном хранении оружия, боеприпасов и использовании фальшивых документов. Кем является подозреваемый в шпионаже в пользу РФ, его статус, как и разведывательные возможности, официально пока не раскрывается. Однако независимые источники утверждают, что он якобы работал в Агентстве военного имущества, ведающем широким кругом вопросов — от операций с недвижимостью до закупок вооружений и техники, а также оформления льгот военнослужащим. Стоит правда отметить, что пресс-секретарь этого ведомства М. Вебер указала, что задержанный «не является и не был сотрудником агентства».

В тот же день было объявлено о задержании Государственным агентством нацбезопасности Болгарии первого секретаря посольства России Владимира Русяева, а это весьма высокая должность в дипломатической миссии. По сообщению болгарской прокуратуры, «дипломат» с сентября 2018 года собирал информацию, представляющую государственную тайну с целью передачи ее «иностранному государству» — России. Сбор он осуществлял на платной основе посредством постоянных конспиративных встреч «с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющих доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО». В данном случае, благодаря дипломатическому иммунитету Русяев отделался «легким испугом» — экстренно отбыл на родину, а вот что стало с его агентурой, сообщений пока не последовало, что ставит дополнительный вопрос: почему?

Количество в ущерб качеству

Что же на самом деле произошло в отношениях восточноевропейских государств с Кремлем? Возможно, что косвенное влияние на данные события оказала непрекращающаяся война между ФСБ и ГРУ Генштаба РФ, в ходе которой уже неоднократно, с подачи «конкурентов», «засвечивалась» агентура обеих спецслужб в ряде европейских стран. Кроме того, таким «провалам» явно способствует падение общего уровня профессионализма российских разведывательных органов – «шлейф» скандалов, связанных с ними, только за этот год весьма значителен. Причина проста: снижение «качественных» параметров в их работе вынуждает усиливать «количественную» составляющую с соответствующими негативными результатами.

К чему такое обычно приводит – тоже понятно: агентура «светится» и попадает «под колпак» местных контразведчиков, которые в отсутствии политического решения на их арест, как правило «делают предложение, от которого невозможно отказаться». Судя по всему, именно такая ситуация и возникла в Чехии, Польше и Болгарии, что ставит резонные вопросы: сколько дезинформации получил В.Русяев и его «коллеги» от западных спецслужб и какое количество действующих российских агентов прямо сейчас «ведут» западные спецслужбы? Сложно сказать, но возникает ощущение, что немало.

А вот «чистка» от российских шпионов, судя по всему, началась довольно масштабная, например, в марте прошлого года в Польше задержали чиновника минэкономики Марека У., полтора месяца назад в Болгарии главу движения «Русофилы» Н.Малинова, который работал на «производную» разведки РФ — Российский институт стратегических исследований (РИСИ). Причем, по результатам этого дела въезд в Болгарию закрыли для «знаковой фигуры» — экс-директора РИСИ и бывшего начальника отдела анализа и информации Службы внешней разведки РФ генерала Леонида Решетникова, как и известному российскому олигарху, специалисту по «влиянию», Константину Малофееву. Это далеко не полный перечень, такие действия носят массовый характер.

Приближение «грани»

Почему же именно сейчас? Во-первых, похоже, что из России «выдоили» уже почти все, что можно: с учетом состояния ее экономики, Москва в качестве финансовой поддержки уже способна только долги странам Африки списать. Дальше будет только хуже, ведь современная российская политика «люди — новая нефть» долго продолжаться не может – народ находится в той степени обнищания, при которой у него взять уже практически нечего.

Причем, времени у Путина для какого-либо решения по выходу из ситуации катастрофически мало, «русский мужик», конечно, раскачивается долго, но, если наступает «русский бунт», он проходит только по одному сценарию — бессмысленный и беспощадный. Ситуация усугубляется тем, что Кремль не решил ни один из по-настоящему важных вопросов: Украина, Сирия, Венесуэла, снятие санкций, модернизация собственной экономики, «сжатие» возможностей на мировом энергетическом рынке. Вместо этого, у Путина получилось накопить еще больше проблем, которые со временем начали расти по принципу «снежного кома». Как результат – Россия находится «на грани прыжка в пропасть», как минимум в политическом и экономическом смысле.

В истории такое уже было после Крымской войны 1853-1856 годов, когда у императора Николая І возникла иллюзия возможности легкой победы над ослабленной Османской империей. К чему это привело, тоже известно – к полному расстройству финансовой системы российской империи, тотальному поражению страны в военном и дипломатическом смыслах, преждевременной кончине самого императора и началу доброй русской традиции – приблизительно раз в сто лет топить Черноморский флот.

Судя по всему, многие европейские страны почувствовали приближение «грани», да и историю знают, поэтому в ближайшее время мы будем наблюдать активизацию их усилий в вопросе окончательно и бесповоротно «вырваться из объятий большого брата», ведь как показала практика, даже если ты член НАТО, это еще ни о чем не говорит, а как раз ликвидация российской агентуры — один из ключевых пунктов такой «повестки дня». Так что будем наблюдать, события далеко не закончены: «шоу будет продолжаться», а вот понравится оно Кремлю или нет, видимо, уже мало кого интересует.