Готовим машину к зиме: памятка белорусскому водителю 4.11.2019, 10:26

О чем нельзя забывать перед заморозками?

Можно ежечасно поглядывать на термометр и сверяться с данными синоптиков. Но правда жизни в том, что зима близко. И потом начнется: снег, наледь, реагенты, сложности запуска — вот это все. Несмотря на общедоступность календарей, для многих автовладельцев заморозки наступают внезапно. И пока этого не случилось, важно проделать с машиной несколько манипуляций. Какие именно — показываем на примере нашей Renault Arkana, которая в этом сезоне встретит свою первую зиму, пишет onliner.by.

Шины

Эксперты советуют отправляться на шиномонтаж, если среднесуточная температура опускается ниже +7 градусов в течение нескольких дней. По данным Белгидромета, в ближайшие несколько суток дневная температура зависнет в пределах 7—15 градусов, а туманы останутся в силе. В то же время так называемый день жестянщика столичные водители и автослесари успели отметить в минувшую среду. Зоны риска — путепроводы и мосты, где риск образования гололедицы выше, особенно по утрам.

Одним словом, больше откладывать нельзя. Выбор резины непрост: «еврозима» или скандинавские, дорогие или бюджетные? Однозначного ответа нет, поэтому мы отправили Arkana на полигон, чтобы протестировать различные варианты. Этому посвящен отдельный цикл наших «Разборов», который начался в прошлую субботу.

Важно напомнить: требование «переобуваться» подчинено не только здравому смыслу, но и закону. Это единственное «зимнее» правило автомобилиста закреплено в НПА. С 2015 года, после внесения дополнений в ПДД, резину с зимним рисунком протектора необходимо использовать в период с 1 декабря по 1 марта. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в 0,5 базовой величины, за повторное — от 2 до 5 базовых величин. Однако с точки зрения безопасности замену шин стоит произвести гораздо раньше.

Специалисты советуют оценить и состояние тормозных дисков — когда как не зимой они должны спасать от «паровозов». Также следует проверить эффективность тормозной системы на стенде.

Кузов

Все понимают, как белорусские реагенты, которыми посыпают дороги зимой, «дружат» с металлом. Потому накануне падения столбика термометра ниже нуля стоит тщательно осмотреть кузов — мало ли где-то появился скол ЛКП? Вероятность того, что весной с этого места на владельца будет смотреть «жучок», весьма высока. Маляры перед заморозками советуют отполировать кузов.

Отличный способ избежать неприятных сюрпризов зимой — оклеить кромку капота и крыши защитной пленкой. А вот устанавливать дефлектор представители дилера не советуют. «Ржавчина скорее появится в зоне крепления „мухобойки“ к крышке капота, а не после попадания в него камня, что случается редко, — говорит Павел, сотрудник Renault. — К тому же под дефлектором образуется корка льда, туда забивается снег. Потому в качестве дополнительной защиты мы предлагаем исключительно пленку. О ее наличии следует помнить во время моек — мощную струю воды туда направлять не нужно. При правильной эксплуатации пленка служит до десяти лет (не мутнеет и не трескается) и снимается без следов на ЛКП».

Зимнюю обработку антикором для Arkana не предлагают. Говорят, днище обработано достаточным слоем антигравийного и антикоррозийного покрытия еще при выпуске с завода: «Наносить дополнительные составы нецелесообразно. За последние пять лет никто из клиентов не обращался в салон с претензиями по поводу ржавеющего днища. Мы предлагаем только обработку антишумовым составом, который обладает и антикоррозийными свойствами. Что действительно стоит сделать, так это установить защиту топливного бака и редуктора заднего моста».

Подкапотка: жидкости и токи

Дилер предлагает пакет услуг для подготовки авто к зиме за 35 рублей. В эту сумму входит и исследование жидкостей.

Уровень масла проверить можно и самому. Состояние жидкостей на сервисе измеряют с помощью рефрактометра — прибора, определяющего показатель преломления света в среде. Актуальные показатели для нашей Arkana в норме. Безусловно, летний стеклоомыватель стоит слить — просто зажать рычажок. За пару минут бачок становится пустым. В противном случае, если омывайка замерзнет, придется искать обогреваемый паркинг и ждать, пока она растает.

Раз подняли капот, можно взглянуть и на аккумулятор — проверить уровень заряда. В Arkana плюсовая клемма закрыта пластиком, но предусмотрена специальная лапка — для „прикуривания“. Представители дилера напоминают правила: «Если вдруг автомобиль не заводится и приходится прибегать к помощи проводов, нельзя запускать севшую АКБ. Помощник вначале накидывает провода на свою батарею, потом — на вашу. Далее он заводит свою машину, а ваша не работает, просто стоит. Идеально, чтобы процесс длился 20—25 минут, а „прикуривающий“ водитель держал 1,5 тысячи оборотов. Затем помощник глушит свой двигатель (чтобы не „сжечь“ свой генератор), и только после этого вашу машину можно заводить».

Забыли, как оно работает

Наиболее частые обращения на сервис в первые холодные дни связаны с выходом из строя тех систем, которые летом просто не используют, говорят специалисты. «Это обогрев сидений, руля и ветрового стекла, свечи предпускового подогрева, — конкретизируют собеседники. — Для дизельных машин актуальны проблемы с подогревом, интегрированным в топливный фильтр. Эти элементы стоит проверить заранее, то есть в дни перед холодами. Некоторые системы запускаются только при минусовых температурах, но с помощью подключенного компьютера можно дать команду на определенный блок управления — ради теста. Если нить оборвана, машина сразу даст знать об этом».

«Обычным мультиметром можно проверить не все, — обращают внимание на сервисе. — Например, в некоторых моделях в корпусе топливного фильтра встроена таблетка, реагирующая на внешнюю температуру. Когда тепло, контакты разомкнуты, замыкание идет только при минусовой температуре. Измерение мультиметром ничего не даст».

Еще один аксессуар, который может повести себя неординарно в холода, — как ни странно, салонные коврики. Тканевые стоит заменить на резиновые с высокими бортами. В последнее время распространение получили коврики с ячеистой поверхностью. Для песка это действительно неплохой вариант, но в случае со снегом не все так однозначно. Он может застрять в ячейках, во время поездки, а следовательно и при подогреве салона, растаять, а после за ночь испариться и замерзнуть. Неприятные последствия обычно обнаруживаются на утро — в виде наледи на лобовом стекле с внутренней, салонной, стороны. Специалисты советуют зимой чаще ездить на мойку и не игнорировать чистку ковров.

На всякий случай стоит проинспектировать и щетки стеклоочистителя. Очевидно, бескаркасные щетки меньше обмерзают и забиваются льдом, чем аналоги с каркасом. Ну и в качестве бонуса — не следует забывать про пластиковый скребок, щетку для снега, а при необходимости и про лопату.