В Германии установили мировой рекорд по приготовлению солянки 4.11.2019, 10:32

Для этого понадобилось 100 кг атлантической трески.

В немецкой коммуне Херингсдорф на острове Узедом в воскресенье, 3 ноября, установили мировой рекорд по приготовлению солянки, сварив самую большую в мире кастрюлю с этим супом. Повар Андре Домке (Andre Domke) использовал для приготовления блюда рекордного объема 100 кг атлантической трески, сообщает dw.com.

Результат официально был зарегистрирован Институтом рекордов Германии (RID). Представитель RID Олаф Кухенбекер (Olaf Kuchenbecker) заявил, что повару удалось приготовить 268 литров солянки.

После официального установления рекорда солянку разлили по тарелкам, и ее смогли попробоват