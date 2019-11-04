закрыть
4 ноября 2019, понедельник, 10:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Разоблачитель Трампа предложил сделку Конгрессу

  • 4.11.2019, 10:34
Разоблачитель Трампа предложил сделку Конгрессу

Сотрудник ЦРУ готов ответить на вопросу конгрессменов письменно, не раскрывая своего имени.

Информатор, чья жалоба на то, что президент США Дональд Трамп во время его телефонного разговора с Владимиром Зеленским оказывал давление на президента Украины, стала причиной скандала и дала ход расследованию в конгрессе, предложил ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев в письменной форме, сообщает ВВС.

Согласно New York Times, адвокаты информатора считают, что этот шаг поможет предотвратить дальнейшие нападки со стороны республиканцев и продемонстрирует, что их клиент не пытался сыграть на руку демократам, затеявшим процесс импичмента президента.

Известно, что информатор - сотрудник ЦРУ, однако его личность строго засекречена в целях безопасности.

По словам адвокатов, он готов писать свои ответы под присягой, однако оставляет за собой право не отвечать на вопросы, способные хотя бы косвенно его идентифицировать.

Однако республиканцы в лице конгрессмена Джима Джордана, одного из ярых защитников президента Трампа, отвергли это предложение, заявив, что формат письменных ответов лишает конгрессменов возможности перекрестного допроса и изучения всех фактов дела.

Республиканцы настаивают, что сотрудник ЦРУ, ставший причиной столь крупного политического скандала, должен дать объяснения в ходе открытых слушаний.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович