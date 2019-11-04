Разоблачитель Трампа предложил сделку Конгрессу 4.11.2019, 10:34

Сотрудник ЦРУ готов ответить на вопросу конгрессменов письменно, не раскрывая своего имени.

Информатор, чья жалоба на то, что президент США Дональд Трамп во время его телефонного разговора с Владимиром Зеленским оказывал давление на президента Украины, стала причиной скандала и дала ход расследованию в конгрессе, предложил ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев в письменной форме, сообщает ВВС.

Согласно New York Times, адвокаты информатора считают, что этот шаг поможет предотвратить дальнейшие нападки со стороны республиканцев и продемонстрирует, что их клиент не пытался сыграть на руку демократам, затеявшим процесс импичмента президента.

Известно, что информатор - сотрудник ЦРУ, однако его личность строго засекречена в целях безопасности.

По словам адвокатов, он готов писать свои ответы под присягой, однако оставляет за собой право не отвечать на вопросы, способные хотя бы косвенно его идентифицировать.

Однако республиканцы в лице конгрессмена Джима Джордана, одного из ярых защитников президента Трампа, отвергли это предложение, заявив, что формат письменных ответов лишает конгрессменов возможности перекрестного допроса и изучения всех фактов дела.

Республиканцы настаивают, что сотрудник ЦРУ, ставший причиной столь крупного политического скандала, должен дать объяснения в ходе открытых слушаний.