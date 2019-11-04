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Зенон Позняк: Крестолом в Куропатах в итоге похоронит их всех с их «сипатой» ненавистью

  • 4.11.2019, 10:44
Зенон Позняк: Крестолом в Куропатах в итоге похоронит их всех с их «сипатой» ненавистью

Лидер КХП-БНФ обратился у участникам шествия на Дзяды.

Вчера в Минске прошло шествие, которым традиционно отмечаются Дзяды — День памяти предков. Акция закончилось торжественным митингом в Куропатах, сообщает euroradio.fm.

Активист Партии БНФ Алесь Чехольский зачитал письмо от Зенона Позняка:

«С 2000 года каждая раз на Дзяды сюда приходили тысячи людей, которые несли на плечах кресты и устанавливали их здесь, на могилах расстрелянных предков. Так создавался вечный мемориал памяти о геноциде. Каждый год на Дзяды сюда приходят люди, несут и устанавливать кресты — памятники вечности. Вот почему этот мемориал является вечным; этот процесс непрерывный, пока живет народ. Пусть силы тьмы делают свой крестолом — в итоге этот крестолом и похоронит их всех, со всей их «сипатой» ненавистью и ядовитой «силой».


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