«Приношу зарплату жене, а она распоряжается» 3 4.11.2019, 10:59

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Белорусы рассказали о том, кто в семье распоряжается финансами.

Семейный бюджет — материя тонкая и мало обсуждаемая. Очень редко люди готовы говорить о том, кто в их паре заведует финансами и почему так вышло. Мы отыскали пятерых смельчаков, которые не только нашли оптимальные для себя модели ведения семейного бюджета, но и согласились рассказать о них. Что это за схемы и почему сегодняшние герои выбрали именно такие варианты, читайте в материале onliner.by.

Ольга: «Если я иду за продуктами, муж возвращает мне половину суммы»

Ольге 33, она замужем уже пятый год. Детей у пары пока нет, есть кот, «однушка» в центре и неплохие по белорусским меркам заработки: 800 и 1700 рублей. Бюджет пара ведет раздельно. По словам Ольги, к этому они пришли не сразу.

— Изначально у нас, как и у многих, был совместный бюджет. То есть мы складывали деньги вместе, а потом совместно их тратили. Так продолжалось около шести месяцев, — рассказывает она. — Однажды я, вот честно, не задумываясь, взяла общие деньги и потратила довольно крупную сумму себе на одежду. На тот момент это была вся моя зарплата. С мужем я этот момент не обсудила. Ну и в итоге мы поругались на этой почве. Это было на первом году нашей совместной жизни. Тогда-то мы и стали думать, как лучше распоряжаться своими финансами.

Ольга говорит, что они с мужем проанализировали свои траты и решили разделить бюджеты. Как это выглядит на практике?

— В начале месяца мы разговариваем насчет наших трат: планируем большие покупки, прикидываем, на что нам могут понадобиться деньги. Понятно, что при крупных покупках мы советуемся. К примеру, если ломается бытовая техника или нужно что-то обновить (например, у нас впереди ремонт балкона), то эти траты, конечно, мы делим пропорционально доходам, — говорит она. — Дальше все происходит так: мы сбрасываемся на какие-то крупные покупки или ремонт, а также на продукты, бытовую химию и то, что нужно для дома. Если муж идет в магазин, то я отдаю ему 50% от покупки, если иду я, то он отдает мне. «Коммуналка», ремонт, авто — это все оплачивает он. Я покупаю какие-то «красивости» для дома, для уюта, корм коту, какие-то свои «хотелки» типа вкусного кофе, необычного чая и так далее.

Остальными деньгами каждый распоряжается так, как хочет. На оставшуюся часть своей зарплаты я покупаю себе одежду, трачу на крестников, хожу в кафе, на концерты и езжу в отпуск. Да-да, я езжу в отпуск чаще всего с подругами, а не с мужем, так как он у меня домосед. Радует, что он старается принимать меня с этим и не пытается переделать.

— Прямо строгий учет никто не ведет. Все это происходит как-то естественно. Понятно, что если случается какое-то ЧП, кто-то попадает в больницу или нужны лекарства, то никаких вопросов. Муж дает мне на это денег, а я — ему. Тут никакого разделения, мы поддерживаем друг друга, — улыбается минчанка и добавляет: — Пока у нас нет детей, эта схема бюджета, на мой взгляд, оптимальна. Понятно, что, как только появится ребенок, придется ее пересмотреть. Но пока нас все устраивает. У нас нет вот этих мелочных ссор, кто и что куда потратил. Мне не нужно до копейки отчитываться перед мужем. От него я, в свою очередь, тоже не требую подробнейших отчетов. И это прекрасно.

Юрий: «Приношу зарплату жене, а она распоряжается»

Юрию и его жене по 54 года. Они живут в Дзержинске. Юрий работает в грузоперевозках, а его жена, так вышло, на данный момент безработная. У мужчины взрослый сын и дочка, которая сейчас учится в вузе. Сам он много лежал в больницах: две грыжи и смещение позвоночника. Доктора поставили его на ноги, но работать так много, как раньше, мужчина пока не может.

— Сын у нас самостоятельный уже, а дочку мы учим за отложенные деньги, которые удалось скопить в хорошие годы. Сами же живем на 200—300 рублей в месяц, — говорит Юрий. — Помогают родители: мама и теща со своих пенсий выделяют по 30—50 рублей. Это для нас деньги. Оплата коммунальных услуг обходится в 120 рублей, все остальное — это траты на еду. Раз в неделю садимся на электричку и едем на «Ждановичи», там нам помогают овощами и фруктами добрые люди, торгующие с фур.

В магазине покупаем в основном каши, берем мясо, рыбу, масло, сало. Вещи мы не покупаем, добиваем прошлые запасы. Не курим и не пьем: организм табак и алкоголь отверг еще в юности. Конечно, живем скромно, иногда чуть сводим концы с концами. Но и на 200—300 рублей можно прожить, поверьте. Как говорит моя теща, на больших деньгах любой дурак проживет, а вот вы на маленьких попробуйте. К слову, сами они живут на 100 рублей — и как-то выкручиваются. Мы просто адекватно оцениваем свои возможности и соизмеряем с ними «хотелки».

Финансами в семье заведует жена Юрия. Она оплачивает «коммуналку», пополняет запасы продуктов и так далее. По словам мужчины, так проще, да и денег тратится меньше.

— Я доверяю своей жене полностью, знаю, что она лишнего не потратит и разумно распорядится деньгами, — считает он. — У меня много знакомых, которые не доверяют женам. Они в магазине стоят с кошельком и сами все оплачивают. Нет, у нас не так. Я от зарплаты оставляю себе 30—50 рублей на непредвиденные расходы. К примеру, на оплату штрафа за непройденный техосмотр, который у нас вся страна не оплачивает. Оставшуюся сумму приношу жене. Она у нас и готовкой занимается, и закупками. Эта система хороша тем, что я не мешаю жене, а жена — мне, и у нас мир. К слову, у нас никогда не было никаких ссор из-за денег. Меня жена ни разу не упрекнула в том, что я мало зарабатываю, что мало приношу в семью. Она радовалась и радуется любому моему заработку. Возможно, потому, что я и сам стараюсь. Сейчас вот просто такой период.

Алексей: «Мне кажется, я более финансово грамотный»

Алексею 40 лет. Он ведущий инженер в строительной организации, живет в Гомеле. Мужчина женат во второй раз, у него есть дети. Общий семейный доход составляет 1300—1500 рублей.

— Финансами заведую я. При этом у нас у каждого есть свои деньги. Жена тратит свою зарплату по мелочам на себя, детей, продукты и так далее, а на мне ответственности больше, — говорит он. — Я отвечаю за коммунальные платежи, контроль и оплату возможных кредитов, крупные покупки для семьи — стараюсь держать это в голове и планирую наперед. Также я делаю «оптовый» закуп продуктов на неделю-две. Траты — «коммуналка» (100 рублей), телефоны (30), питание (400—500), прочие расходы на непродовольственные товары (300—500). Остальное — накопления на перспективу, на черный день.

Обычно мы закупаемся в «ГиперМолле», свежее мясо берем на рынке. Промтовары в большинстве заказываем в Китае, где огромный выбор и продавцов с выпендрежем меньше. Секрет управления семейным бюджетом простой: я сразу оговариваю, на что из крупных вещей готов потратиться в этом месяце. Еще один маленький секрет: чем больше походов в реальный магазин, тем больше трат. В частности, к примеру, китайские сайты помогают привить терпение и планировать крупные и нужные вещи, которые могут понадобиться через месяц-два.

Алексей говорит, что такая модель управления финансами была у него и в первом браке. По его словам, это просто привычка.

— Обычно мой доход больше дохода жены, кроме того, я, как мне кажется, более финансово грамотный, — считает он. — Пытаюсь создать финансовый уют, чтобы жена не думала, из чего готовить или в чем ходить самой и детям. На мой взгляд, наша система работает хорошо: жена относительно свободна в своих действиях (так как каждый при своих деньгах), а семья обеспечена всем необходимым.

Анастасия: «У мужа есть свои деньги, за которые он мне не отчитывается»

Анастасия с мужем приехали в Минск шесть лет назад. Ребята женаты четыре года. Детей у пары пока нет. Они снимают квартиру на Каменной Горке и делают ремонт в купленном жилье.

— Муж у меня работает в строительстве, я — в IT, — рассказывает Настя. — Общий семейный доход — в среднем около 3400 рублей. Конечно, бывают месяцы, когда меньше, бывают, когда больше.

Деньгами в семье заведует жена. По ее словам, проще, когда домашнюю бухгалтерию ведет кто-то один.

— В настоящее время я зарабатываю больше мужа, поэтому оплачиваю кредит за квартиру, кредит за ремонт, рассрочки, «коммуналку» и аренду съемной квартиры, так как в нашей пока идет ремонт, — объясняет минчанка. — Все эти траты «влетают» в 2000 рублей каждый месяц. Продукты мы закупаем вместе, платим за них хаотично. Иногда муж, иногда я — как выходит. Всякие покупки типа бытовой химии, корма коту и так далее оплачиваю я.

Одежду, обувь, какие-то подарки, поездки к родным, походы к врачам — все это мы оплачиваем вместе. То есть, если деньги есть у мужа — он, если у меня — я. «Заначка» у нас общая. Стараемся откладывать, но ремонт квартиры— это затратное дело, а еще иногда случаются непредвиденные ситуации типа заболел зуб или простуды. Поэтому мы периодически залезаем в нашу копилку.

Настя говорит, что в первые годы совместной жизни они пытались как-то вести семейную бухгалтерию. Записывали все траты вплоть до мелочей, собирали чеки, отчитывались друг перед другом, но в конце концов это им надоело.

— Мы продержались ровно пару месяцев, даже специальную программку для мобильника купили. Так у нас все время реальная сумма в кошельке не сходилась с виртуальной в программе, — смеется она. — Опять же был период, когда мы довольно жестко выделяли себе деньги. Типа вот экономим, потратить сегодня можно не больше 10 рублей, например. Но из-за таких жестких ограничений тратить хотелось еще больше. Я вот постоянно срывалась. Поэтому теперь мы с мужем всегда оставляем себе свободные деньги для всяких импульсивных трат типа кино, кафе, девайсов для парогенератора или новой туши.

Минчанка считает, что у каждого супруга должны обязательно быть личные деньги, так как они позволяют чувствовать себя свободным.

— У нас с мужем нет такого, что он приносит зарплату или переводит мне ее на карту, а я уже выделяю ему деньги, — говорит она. — В этом подходе есть что-то унизительное. В конце концов, если я буду просить отчет обо всех его тратах, то как он будет делать мне сюрпризы типа букета цветов или еще чего-то? Поэтому у мужа всегда есть свои личные деньги, и он сам, как и я, определяет эту сумму. Обычно это происходит после того, как мы обсудим все траты, «хотелки» и заначку на будущий месяц.

Евгений: «Девушка младше на 10 лет, поэтому финансами заведую я»

Минчанин Евгений работает программистом. Ему 33 года, он живет с девушкой. Общий доход у пары — 3000 рублей.

— Распоряжаюсь финансами сам. Девушка моложе меня на 10 лет, поэтому пока что ветер в голове. Она подвержена необдуманным, спонтанным покупкам. Ну и сам заработал — сам потратил, — шутит парень. — Конечно, если девушке необходимо что-то купить, мы обсуждаем и, если это действительно важно, покупаем.

Евгений объясняет свою схему распределения бюджета просто: после оплаты «коммуналки», света, телефона и съемной квартиры удается отложить $400—500. Остальное пара расходует в течение месяца.

— Траты примерные, так как учет не веду, — рассказывает Евгений. — «Коммуналка» — 35 рублей, свет — 25, телефоны — 30, телефон девушки в рассрочку — 40, квартира — 400, обучающие курсы для девушки — 480, еда — 600—700 рублей, еще 300—400 рублей — на непредвиденные траты. Откладываем 1000 рублей.

— У нас есть несколько условий, — говорит он. — Первое — если крупная покупка, то одно ограничение: никаких кредитов. Второе — если рассрочка, то не больше трех месяцев.

При этом Евгений считает, что их система распределения бюджета довольно плохая.

— У нас нет контроля трат, — объясняет парень. — Мне кажется, что можно откладывать больше, меньше тратить на чипсы и прочую ерунду в магазине.