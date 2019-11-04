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Ученые воссоздали лицо тысячелетней женщины-викинга

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  • 4.11.2019, 11:14
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Ученые воссоздали лицо тысячелетней женщины-викинга
Фото: Eloisa Noble/National Geographic

Портрет близок к оригиналу.

Британские ученые показали гипотетический портрет женщины, которая погибла в бою на территории Норвегии более тысячи лет назад. Об этом сообщает журнал «Нож» со ссылкой на The Guardian.

До этого ученые предполагали, что обнаруженный скелет принадлежал женщине-заложнице, однако теперь выяснилось, что она была воином. На ее лбу обнаружили вмятину от меча. Сообщается, что это первые найденные останки женщины-викинга с травмой, полученной во время сражения. Стала ли эта рана причиной смерти — не факт, так как исследователи обнаружили на ней признаки заживления. Скелет воительницы был похоронен вместе с мечом, копьем, топором и стрелами.

Реконструкцию проводил старший преподаватель университета Данди Кэролайн Эролин. По ее словам, получившийся портрет не может быть точным на все сто процентов, однако он близок к оригиналу. Настолько близок, «что женщину могли бы узнать знакомые».


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