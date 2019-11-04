Президент Бразилии предупредил о последствиях разлива нефти 4.11.2019, 11:18

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Последствия разлива нефти у берегов Бразилии

Фото: AFP

Как нефть попала в океан, пока неизвестно.

Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил о драматических последствиях из-за разлива нефти у побережья страны. "Худшее еще впереди", - сказал он в воскресенье, 3 ноября, в интервью TV Record. Собрана лишь малая часть разлитой нефти, указал он. "Течения направляются к бразильскому побережью", - отметил Болсонару, сообщает dw.com.

С начала сентября нефтью оказались загрязнены более 250 пляжей и 12 природоохранных зон, сообщает Бразильский институт по защите окружающей среды. Это около 2,5 тысяч километров береговой линии. В очистке пляжей участвовали представители региональных властей, военные, волонтеры. Всего было удалено более тысячи тонн нефти и загрязненного ею песка.

Как нефть попала в океан, пока неизвестно. Бразильские власти ранее возлагали ответственность за это на венесуэльский концерн PDVSA, а также греческий танкер Delta Tankers. Компания, владеющая судном, отрицает эти обвинения.