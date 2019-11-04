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С 1 декабря в Беларуси станет больше платных дорог

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  • 4.11.2019, 11:24
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С 1 декабря в Беларуси станет больше платных дорог

К системе будет присоединен новый участок трассы.

В сеть платных дорог в Беларуси с 1 декабря текущего года будет включен новый участок на трассе М-6/Е 28 протяженностью 62 км, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы BelToll.

«C 1 декабря 2019 года в рамках реализации долгосрочной программы правительства Республики Беларусь по расширению сети платных дорог их протяженность увеличивается за счет присоединения нового участка», - говорится в сообщении на сайте BelToll.

Там уточняется, что в систему BelToll предусмотрено включение дополнительно 62 км дорог на участке трассы М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) - от 134 до 196 км.

Таким образом, итоговая протяженность сети платных дорог в Беларусь составит 1 тыс. 787 км.

Электронная система BelToll действует в Беларуси с 1 августа 2013 года. Система позволяет осуществлять взимание платы в режиме свободного многополосного движения. BelToll разработана и создана австрийской компанией Kapsch TrafficCom AG.


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