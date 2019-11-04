Эдвард Радзинский: Надо выдавливать из себя раба 4.11.2019, 11:31

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Эдвард Радзинский

Внутри большинства очень многие не любят то, что за окном.

Известный россиийский историк вспоминает о Иване «Мучителе» Грозном и Сталине, и проводит параллели с сегодняшний днем, пишет «Эхо Москвы».

- Так вот, вы понимаете, в чем дело? Надо выдавливать из себя раба. В стране было столетие крепостного права, понимаете. И оно внутри, оно в генах. И это надо выдавливать. И люди ведь при том, что то, что они сейчас вам говорят, что это неэтично, потому что большинство очень любит Сталина. Внутри большинства не все любят Сталина.

Внутри большинства очень многие не любят то, что за окном, вы понимаете.