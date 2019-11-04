БТ испугалось давать в эфир выступление лидера ОГП 4 4.11.2019, 11:34

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Николай Козлов

Николай Козлов предупредил об ответственности за воровство голосов.

Телевыступление кандидата в депутаты по Старовиленскому избирательному округу № 105 Николая Козлова, которое должно было прозвучать на канале «Беларусь 3», не прошло цензуру, сообщает «Радыё Свабода».

По словам политика, во время записи речи он специально поинтересовался у юриста Белтелерадиокомпании, мог ли кого-то «обидеть» своими словами. Услышав, что ничего подобного не прозвучало, был убежден, что проблем не возникнет. Однако в эфире его ролик так и не появился.

Что могло напугать цензоров? Среди прочего Николай Козлов рассказал о том, что ушел из милиции в знак протеста после того, как отказались возбудить уголовное дело в отношении членов избирательной комиссии, которых он поймал на вбрасывании бюллетеней во время «парламентской кампании» 2008 года.

По словам лидера ОГП, кража голосов - это одно из самых циничных и подлых преступлений. По его убеждению, честные выборы есть самым демократическим механизмом, когда граждане выбирают своих представителей, а не чиновники обманом назначают удобных «депутатов».

В предвыборной программе также прозвучали предложения, которые, по мнению Козлова, может решить только народный кандидат. Однако для этого нужно заставить режим честно считать голоса.

Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» напоминают, что избиратели не смогли познакомиться с программами целого ряда демократических кандидатов. Ранее были отцензурированы следующие кандидаты:

Владимир Непомнящих, кандидат в депутаты по Гомельскому-Центральному избирательному округу № 33 от партии ОГП - телевыступление на «Беларусь-3»

Оксана Юшкевич, кандидат в депутаты по Чкаловскому избирательному округу № 96 от «Европейской Беларуси» - «Радио Минск» и телеканал «Беларусь-3»

Михаил Бондаренко, кандидат в депутаты по Мозырскому избирательному округу № 42 от Партии БНФ - «Беларусь-3»

Диана Чернушина, кандидат в депутаты по Минскому-Каменногорскому избирательному округу № 101 от партии ОГП - газета «Звязда»

Ирина Давидович, кандидат в депутаты по Ивьевскому избирательному округу № 54 от партии ОГП - телевыступление на «Беларусь-3»

Николай Масловский, кандидат в депутаты по Кальварийской избирательному округу № 104 от партии ОГП - телевыступление на «Беларусь-3";

Дмитрий Савич, активист «Европейской Беларуси», кандидат в депутаты по Светлогорскому избирательному округу № 46 от Партии БНФ - телеканал «Беларусь 3».