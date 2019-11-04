Тигры, застрявшие на польско-белорусской границе, идут на поправку 5 4.11.2019, 11:56

1,062

Фото: Zoo Poznań Official Site

Хищники находятся в зоопарке в польской Познани.

Познаньский зоопарк продолжает заботиться о хищниках, история которых не дает покоя почти неделю. Директор зоопарка недавно заявляла, что тигры в тяжелом состоянии: они обезвожены и напуганы. Но за выходные животные начали восстанавливаться и привыкать, что они в безопасности, пишет onliner.by.

«Происходит чудо: океан добра, сострадания и сочувствия. Тигры объединились в борьбе за свое здоровье. К ним вернулось желание жить и вера в человека, все тигры чувствуют себя лучше», — сообщили в зоопарке. Свежие фотографии это подтверждают.

Каждому тигру здесь дали кличку, чтобы лучше установить контакт с хищниками.

Напомним, животных должны были доставить из Италии в Россию. 22 октября их в клетках погрузили на фуры и повезли из Рима. 26 октября фуры пересекли польскую границу и попали в белорусский пункт пропуска «Козловичи». Но наши ветеринарные службы на территорию страны их не пустили. Пять дней фура с тиграми была на пограничной стоянке. Один хищник из десяти умер. После этого активную кампанию по спасению животных развернул Познаньский зоопарк.

— Хищники в тяжелом состоянии. Их кормили курицей, купленной в магазине. Из десяти перевезенных один умер, потому что у него был заблокирован желудочно-кишечный тракт. Главный ветврач уже доложил об этом, — говорила директор зоопарка, когда животных привезли туда.

Пять тигров готов принять у себя испанский центр спасения экзотических животных. Остальные четыре останутся в Польше — в зоопарках Познани и Вроцлава.