Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA 4.11.2019, 12:07

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Что готовит космическое агентство?

NASA продолжает проработку перспективной межзвездной миссии. Сообщается, что проект базируется на уже существующих технологиях и может быть запущен в 2030 году. Участвующий в проекте физик из Института Джонса Хопкинса Ральф МакНатт (Ralph McNutt) сказал Wired: «На этот раз у нас есть видение, которое можно воплотить в реальность», пишет Naked Science.

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта. А в конце 2021-го он должен быть представлен на суд экспертов Национальной академии наук в качестве одного из кандидатов на финансирование в рамках поддержки длительных проектов Decadal Survey.

Насколько известно, создатели проекта планируют использовать 770-килограммовый аппарат, который сможет стартовать на борту сверхтяжелой ракеты SLS (напомним, разработка носителя продолжается уже около полутора десятков лет и не закончена до сих пор, актуальная дата первого старта — 2021 год). Для придания зонду дополнительного ускорения может использоваться гравитационный маневр вокруг Солнца или Юпитера, который разгонит его до скорости более 160 тысяч километров в час.

С точки зрения баллистики предпочтительнее выглядит маневр в гравитационном поле Солнца, который позволяет добиться большего ускорения. Однако при этом аппарату придется заложить тесную петлю, пройдя даже ближе к звезде, чем зонд Parker, который остается самым близким к Солнцу искусственным телом и вынужден постоянно оставаться в тени специального защитного экрана. Даже если межзвездную миссию вооружить аналогичным экраном, его придется делать еще более массивным, что приведет к торможению над Солнцем и может свести на нет привлекательность такого маневра. Инженеры и ученые продолжают расчеты оптимальной траектории вокруг звезды, и более умеренный вариант — с петлей вокруг Юпитера.

Стоит заметить, что амбиции создателей Interstellar Probe не так грандиозны, как у организаторов проекта Breakthrough Starshot с длительным полетом к соседней звезде. NASA ожидает, что аппарат сможет проработать около 50 лет, отойдя от Солнца в тысячу раз дальше земной орбиты — в разы дальше, чем находятся сейчас самые дальние рукотворные объекты, зонды Voyager 1 и Voyager 2. Обладая намного большей скоростью, межзвездный аппарат нагонит их довольно быстро.

Тем не менее на полет к другой звезде разработчики не рассчитывают. Можно сказать, что де-факто Interstellar Probe будет скорее миссией для изучения границ Солнечной системы и ее ближайших окрестностей. Но прежде чем мы отправимся к другим звездам, нам понадобится это сделать.