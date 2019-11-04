Уволен главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев 3 4.11.2019, 12:37

Сергей Ташуев

Сотрудничество отменили «по соглашению сторон».

Уволен главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Солигорск) 60-летний Сергей Ташуев, информирует fcshakhter.by. Такое решение приняли 4 ноября на встрече клуба и тренерского штаба. Сотрудничество отменили "по соглашению сторон". Тренера и его команду поблагодарили за проделанную работу и пожелали "удачи в дальнейшей карьере". Ташуев — российский специалист. Он был назначен главным тренером "Шахтера" в апреле 2018-го, сообщает "Еврорадио".

Исполняющим обязанности главного тренера солигорцев назначен Сергей Никифоренко.

Отставка Ташуева произошла за три тура до окончания чемпионата страны. Накануне "Шахтер" сыграл в гостях вничью 1:1 с брестским "Динамо". У команды 59 очков, она занимает третье место и уже обеспечила себе бронзовые медали первенства Беларуси. Однако горняки могут побороться и за серебряные медали с БАТЭ, у которого 61 очко. Брестское "Динамо" лидирует с 68 очками.

В октябре Сергей Ташуев в одном из интервью высказался насчет селекционной работы в клубе. По его словам, о появлении нового футболиста он узнавал "через сайты, эсэмэски, в случайных разговорах".