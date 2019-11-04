Российский след в ливийской войне становится все более отчетливым Александр Коваленко

4.11.2019, 13:09

Путин спонсирует гражданский конфликт в Ливии?

Очень интересная информация намедни пришла из солнечной Мальты, а именно, как оказалось, власти этой страны конфисковали большую партию ливийской национальной валюты, неофициально переправлявшейся из России на поддержку боевиков фельдмаршала Халифа Хафтара. Именно его военизированные подразделения сейчас ведут боевые действия против поддерживаемого на уровне ООН правительства Ливии.

По мнению мальтийских властей, изъятая партия «ливийских денег» имеет свое происхождение с российского монетного двора, который в последнее время занят именно тиражированием наличности для непризнанного ливийского правительства, столицей которого был оглашен город Байда.

Собственно, помимо наличия в Ливии российских ЧВК «Вагнер», бойцы которого периодически фиксируются в пригороде Триполи, в составе незаконных вооруженных формирований Хафтара, предпринимающих попытки взять штурмом столицу признанного ООН правительства, Россия так же осуществляет незаконное финансирование гражданской войны в этой стране.

В контексте данных сообщений, лишний раз обличающих скрытую, хищническую политику России в Ливии не могу не вспомнить недавнюю попытку дискредитировать через ливийский конфликт Украину в глазах западных партнеров, в том числе – ООН.

Напомню, что уничтоженные прошлым летом в Ливии украинские транспортные Ил-76ТД оказались под ударом российской пропагандисткой машины, как самолеты, осуществлявшие поставки контрабандного оружия. Для создания нужного информационного фона был активизирован колоссальный агентурный пласт Кремля, от микроблогеров до СМИ федерального масштаба.

Однако попытки России вывести гражданскую войну в плоскость обвинения Украины не удалось и, не смотря на катализацию масштабных ресурсов, проект провалился, в том числе и на площадке ООН.

Но, события на Мальте лишь подтвердили тот факт, что Россия свои грехи в рамках информационных компаний пытается проецировать на других. Будучи непосредственным спонсором гражданской войны в Ливии, как оружейным (поставки оружия), силовым (отправка наемников и военнослужащих «в отпуске» ВС РФ), так и финансовым, она пыталась спроецировать через ситуацию с Ил-76ТД это на Украину. Благо, получается это у нее крайне небрежно и топорно.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»