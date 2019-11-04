Противник АКБ под Брестом: Власти боятся! 2 4.11.2019, 13:29

Более 200 человек собрались на пикет против аккумуляторного завода «Айпауэр» в Бресте.

Местные власти сняли с «выборов» единственного зарегистрированного противника завода, объявив пикет незаконным. А потом организовали на месте запланированной встречи праздник МЧС, сообщает «Белсат».

О проведении митинга против аккумуляторного завода в рамках предвыборного пикета Владимира Мороза в Бресте было известно еще на прошлой неделе. Однако накануне местная окружная комиссия сняла единственного зарегистрированного кандидата в депутаты от противников завода. А городские власти даже устроили праздник работников МЧС на месте планируемого митинга.

Поиграть вокруг спасательной техники – весело, только проблем «выборов» и аккумуляторного завода не решит.

«Власти боятся! Снятие Мороза выходит за рамки приличия, так как решение явно незаконное и необоснованное», – заявил правозащитник Роман Кисляк.

«После решения избирательной комиссии на странице исполкома появилась информация, что я якобы не депутат. И именно акцентировано, что заявленного митинга третьего числа не произойдет, и если он будет проведен, то будет расцениваться как незаконное массовое мероприятие, и будут привлекать!», – рассказал активист Владимир Мороз.

Кандидаты в депутаты от Белорусской социал-демократической партии Игорь Масловский и Анна Канюс пригласили противников завода к Дворцу культуры профсоюзов на собственный пикет.

«Мы проявляем солидарность со всеми сторонниками здоровой окружающей среды. Это часть нашей программы и вообще социал-демократов Беларуси и социал-демократов вселенной», – говорит кандидат в депутаты от БСПД «Грaмада» Игорь Масловский.

БСДП «Грaмада» также уже предложила перепрофилировать аккумуляторный завод под другие нужды. Тем более, что официально «Айпауэр» не запущен – только, по-видимому, не вся вертикаль власти в курсе.