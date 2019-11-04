Фрэнсис Фукуяма: За Беларусью нужно пристально следить 1 4.11.2019, 13:37

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Фрэнсис Фукуяма

Фото: unian

Наша страна станет большим геополитическим вопросом в ближайшие несколько лет.

Об заявил заявил звезда мировой политологии, профессор Стэнфордского университета в США Фрэнсис Фукуяма в эксклюзивном интервью журналистке «Белсата» Алине Ковшик.

- Уважаемый профессор Фукуяма, очень большая честь иметь возможность с вами разговаривать.

- Спасибо большое, я тоже очень рад.

- Господин профессор, вы глобальный мыслитель, но хочу вас спросить более узко, регионально. Что вы думаете о такой стране, как Беларусь, которая сильно зажата между Востоком и Западом?

- Полагаю, что Беларусь станет большим геополитическим вопросом в ближайшие несколько лет, так как возможность объединения России и Беларуси висит в воздухе, и с российской стороны есть много предпосылок, что это произойдет. Поэтому за Беларусью нужно пристально следить.

- Считаете ли вы, что постсоветские страны могут быть демократическими? В наше время демократия – это соответствующее направление, в котором следует двигаться?

- На самом деле это единственный выбор, если страны хотят быть успешными в длительной перспективе. Украина четко идет в этом направлении. Главный вызов для украинцев – это борьба с коррупцией. И единственная возможность это реализовать – создать более открытую политическую систему. К этому добавляются медиа, которые разоблачают коррупцию и подстерегают чиновников. Безусловно, это еще не демократия, но они по крайней мере имеют шанс туда прийти. По моему мнению, политическая система Украины близка к Беларуси и России, но для них эта борьба еще впереди.

- Возможно ли это сделать без пролития крови?

- Думаю, что это всегда возможно. Если страна имеет образованных граждан и открываются возможности сделать что-то без насилия, это становится возможным.

- Тридцать лет назад вы объявили конец истории. Как вы видите мир сейчас? Что мы можем сделать, чтобы предотвратить глобальный конфликт, о котором вы говорите?

- Идею конца истории я на самом деле взял из марксизма. Мол, коммунизм – это конец истории. Но выглядит так, что мы не дошли до него, а застряли на предпоследней ступеньке – как ее Маркс называл, буржуазной демократии. Я до сих пор убежден, что это точка выхода к дальнейшему развитию для различных политических моделей обществ. Но, наверное, мы сейчас в другом периоде развития. Демократия имеет много угроз в мире. Например, Россия и Китай, которые толкают ее обратно. Также мы имеем рост популизма в развитых демократиях США и Великобритании. Мы сейчас в очень напряженном периоде, и выцветание демократии – в руках тех, кто голосует, и лидеров разных стран мира.

- Что мы, люди, можем сделать, чтобы избежать этого глобального происшествия? Мы должны быть более образованными? Что мы можем сделать?

- Люди должны обращать внимание и принимать участие в политике. Если ты живешь в авторитарной стране, это сделать трудно. Но также есть определенные пути мобилизации и борьбы против авторитарных властей.