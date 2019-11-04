В Берлине началось празднование 30-летия падения Берлинской стены 4.11.2019, 13:43

Программу откроет речь бургомистра на Александрплац.

В Берлине в понедельник, 4 ноября, начались мероприятия, посвященные 30-летию падения Берлинской стены. Празднование продлится неделю, до 10 ноября. Посетителей ожидают более 200 мероприятий на семи различных площадках. В программу входят, в частности, инсталляции, выставки, презентации книг, авторские чтения, поэтический слэм, сообщает dw.com.

Одна из самых крупных инсталляций - "Облако" у Бранденбургских ворот, состоящее из около 30 тысяч посланий, в которых жители и гости Берлина минувшим летом поделились своими желаниями, надеждами, воспоминаниями и представлениями о будущем.

Официальное открытие программы запланировано на 17.30 по местному времени (19.30 по Минску). На площади Александрплац выступит бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller). Именно здесь 30 лет назад сотни тысяч жителей ГДР вышли на демонстрацию в защиту свободы слова и других демократических ценностей.

После речи Мюллера в бундестаге состоится дискуссия о мирной революции в ГДР, на которую приглашена бывшая уполномоченная правительства ФРГ по архивам бывшей службы госбезопасности "штази" Марианне Биртлер (Marianne Birthler), занимавшаяся в Восточной Германии оппозиционной деятельностью.

9 ноября 1989 года - день падения Берлинской стены

В 1989 году, через 40 лет после основания ГДР, коммунистический режим находился в глубочайшем политическом и экономическом кризисе. Десятки тысяч людей вышли на улицы Лейпцига 9 октября 1989 года, требуя свободы и демократии. 4 ноября еще более массовая демонстрация состоялась на Александрплац в Восточном Берлине.

9 ноября член политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) сообщил, что отныне гражданам ГДР разрешается подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин. Тысячи людей тут же устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином, власти оказались в полном замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы.