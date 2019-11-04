Fox News: Байден опережает Трампа в президентской гонке в США 1 4.11.2019, 13:57

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Джо Байден

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Кроме того, политик лидирует среди демократов за выдвижение на выборах.

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в гонке за выдвижение на президентских выборах среди представителей Демократической партии.

Опрос Fox News показал, что Байдена поддерживают 31% избирателей-демократов. За ним следуют сенаторы Элизабет Уоррен с 21% и Берни Сандерс с 19%, сообщает nv.ua.

Кроме того, опрос свидетельствует, что за Байдена готовы отдать свои голоса больше американцев, чем за действующего президента США Дональда Трампа.