Юрий Беленький: Те, кто подписал «союзный договор», должны сесть в тюрьму 6 4.11.2019, 14:02

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Юрий Беленький

По статье измена Родине.

Вершиной интеграции Беларуси с Россией могут стать новые Куропаты, заявил 3 ноября в урочище на митинге по случаю Дедов заместитель председателя Консервативно-христианской партии - БНФ Юрий Беленький, сообщает Радио Рация.

По его словам, Россия является "правопреемницей татаро-монгольского деспотизма".

"Сегодня мы наблюдаем, что происходит в России, когда людей сажают на реальные сроки в тюрьму только за репост в интернете, только за то, что кто-то на митинге не так посмотрел на полицейского, - заявил политик. - Проявление деспотизма - это ложь, которой сопровождался захват Украины, гибридная война. И с этими людьми мы должны интегрироваться? Подумайте, люди, на этой куропатской земле, о какой интеграции можно говорить!"

По словам Беленького, "союзный договор является абсолютно антиконституционным документом ", а люди, которые его подписали," должны были сесть в тюрьму".

"Те, кто сегодня заявляют, что действуют в рамках "союзного государства", собираются совершить очень тяжкое преступление - измену Родине", - заявил политик.

По словам Беленького, тезис защиты независимости должен стать главным.

"Поскольку существует угроза нашей независимости, а значит, и возможность возникновения новых Куропат, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить", - добавил политик.