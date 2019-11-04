Кремль: конфликт между правым и левым «полушарием» Сергей Жаворонков, «МБХ-медиа»

4.11.2019, 14:10

Как Путин долги прощал.

Несмотря на все разговоры об отстаивании интересов России на международной арене, при Путине Россия списала в 10 раз больше долгов зарубежным странам, чем в 90-е. При этом легко прощаются долги не только странам-банкротам типа Афганистана, но и преуспевающим нефтедобывающим странам.

После заявления Владимира Путина на встрече с лидерами африканских государств: «Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», — наблюдалась весьма необычная реакция кремлеботов — они стали яростно опровергать причастность любимого лидера к списанию долгов.

Вслед за всякими блогерами и телеграм-каналами подоспела и тяжелая артиллерия в лице заявления представителя российского МИД Олега Озерова: «…Основная масса этих средств была списана еще в 1990-е годы в рамках переговоров Парижского клуба. Я как раз в это время работал в Париже, был свидетелем этих переговоров». Вопросы насчет этого процесса Озеров предложил задать финансовому блоку правительства, видимо, тогдашнего. Блогеры также активно ссылаются на статью в «Википедии» о вступлении России в Парижский клуб кредиторов в 1997 году. В этой статье, которая подается ими как истина в последней инстанции, написано следующее: «При этом, подчиняясь уставу Парижского клуба, Россия была вынуждена списать своим должникам большой объем долгов за поставку оружия. Военные долги составляли около 80% от общего объема российских активов. Кроме того, Россия стала обязанной списывать долги странам, относящимся к разряду „бедных“ и „развивающихся“. В итоге, после вступления в Парижский клуб, оказалось, что Россия может претендовать на сумму менее 8 млрд долларов, что составляет чуть больше 5% от общей суммы дебиторской задолженности СССР». Авторы «Википедии» ссылаются, в свою очередь, на какие-то мутные статьи безвестных авторов. Ну что же, давайте разбираться, кто списывал долги, Путин или Ельцин, сколько списали, и насколько это было оправдано.

Для начала посмотрим, что же такое Парижский клуб кредиторов из первоисточника — собственно, сайта этой организации. Из него мы узнаем, что никакого «Устава», тем более обязывающего списывать долги за поставки оружия, у Парижского клуба нет. Зато у него есть «шесть принципов»: «солидарность», «обмен информацией» (между участниками клуба, МВФ и Всемирным банком), «обусловленность» (реструктуризации выполнением программ МВФ), «сопоставимость условий» (реструктуризации входящих и не входящих в клуб кредиторов, стран и коммерческих банков — т. е. заемщик не должен соглашаться на условия не входящих в клуб, если они менее выгодны для него, чем условия клуба), «индивидуальность» (ситуации с каждой страной). А также ключевой для нас принцип «консенсуса» — таким образом, без согласия России никакие долги никому, в том числе России, списать невозможно — ни бедным, ни богатым, ни развивающимся. В «Википедии» в данном случае, увы, написана ерунда. Парижский клуб был создан в 1956 г., и он собирается по обращению страны-заемщика (первой была Аргентина). При этом страна может быть одновременно и заемщиком, и кредитором (как Россия в 90-е/начале нулевых).

«Куба, отдай нашу нефть, Куба, возьми обратно свой сахар, нам надоел твой лохматый Фидель, Куба, иди ты на …», — такие частушки пели в позднем СССР. Именно политика СССР и создала основное тело тех долгов, которые потом стали списывать (Российская Федерация также выдала немало кредитов, но все же несопоставимо меньше). Ради построения мирового коммунизма, несмотря на пустые полки прилавков, денег было не жалко. СССР активнейшим образом финансировал страны, как тогда говорили, «сделавшие социалистический выбор» — Афганистан, Кубу, Северную Корею, Сирию, Эфиопию, Монголию, Анголу, Алжир, Йемен, Мозамбик, Вьетнам и т. п. Поддерживали и так называемое «движение неприсоединения» — крупнейшим получателем дотаций среди них была Индия. Речь шла о безвозмездной военной помощи, кредитах, выгодных бартерных схемах. Кроме того, СССР щедро дотировал оккупированные страны Восточной Европы. Все, кто бывал в «соцстранах», поражались относительному благополучию по сравнению с СССР, и не случайно. Однако это «изобилие» было оплачено советскими дотациями. Иллюстративный пример — кредиты, выданные Польше в период роста антиправительственных выступлений «Солидарности» в начале 80-х. Только за 1980−1981 годы Варшаве было предоставлено почти три млрд долларов (чуть меньше $10 млрд долларов в пересчете на нынешние цены). Это, кстати, отдельная история, на которую мало кто обращает внимание. В долларах США тоже есть инфляция, с 1990 г. по сей день она составила почти 100%, то есть, если мы говорим о кубинском долге в $32 млрд, то фактически с точки зрения наших потерь в нынешних деньгах речь идет о $64 млрд (хотя юридически Куба должна была $32 млрд, и отказ от процентов по всем дефолтным долгам считался сам собой разумеющимся).

Первый вице-премьер Правительства РФ Анатолий Чубайс и председатель Парижского клуба Кристиан Нуайе во время подписания меморандума в 1997 году. Фото: Михаил Калмыков / Фотохроника ТАСС

Расчеты по внешней торговле между СССР и странами Восточной Европы осуществлялись не в свободно конвертируемой валюте, а в так называемом «переводном рубле», курс которого рассчитывался советскими чиновниками крайне загадочным образом. В результате Россия как правопреемник СССР еще и оказалась должна странам Восточной Европы. Проблемой являлось и то, что СССР предоставлял странам (кроме Ирака и Ливии) кредиты в рублях, курс которого стал прыгать в условиях высокой инфляции начала 1990-х годов. Потребовались дополнительные переговоры, чтобы зафиксировать эти долги в конвертируемой валюте. Крупнейшими должниками СССР стали Куба, Северная Корея, Монголия, Вьетнам, Индия, Сирия, Ирак, Афганистан, Эфиопия. Но большая часть этих стран выплачивать долг не желали в принципе, из крупных стран платежи осуществлялись лишь Индией, Монголией и Вьетнамом.

Какие долги мы списали в 90-е? Не так уж и много. В 1992 и 1996 г. в два приема было списано более 90% долга Никарагуа в $3.1 млрд, остаток в $344 млн списал в 2004 году Владимир Путин. СССР, как известно, финансировал коммунистическую диктатуру в этой небогатой стране, против которой шла вооруженная борьба поддерживаемых США «контрас». В 1988—1990 годах был запущен процесс примирения, страна перешла к демократическому правлению, но была разорена предыдущей войной. Если не 100% долга, то значительную часть списать, видимо, приходилось. В 1996 году РФ списала $3.5 млрд из 5 млрд долга Анголы — еще одной страны, где коммунистическая диктатура сражалась с повстанцами три десятилетия. В 1992 году правительство Душ Сантуша объявило о переходе к многопартийности, но фактически гражданская война шла еще около десяти лет. Ангола — нефтедобывающая страна, в которой также добывают алмазы. Вполне вероятно, списывать часть долга и не стоило (хотя тогда, в 1996 году, перспективы прекращения войны были неочевидны). Наконец, третье и последнее списание внешнего долга произошло уже в рамках Парижского клуба, в 1999 г. Это так называемое «Кельнское соглашение». В его рамках Россия, как и прочие страны-кредиторы, списывали 60−90% долга некоторым слаборазвитым африканским странам: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскару, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбику, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. Крупнейший долг из них был у Мозамбика ($2.5 млрд, списано 90%, остаток долга в 2013 году списал Путин), где, как обычно, СССР поддерживал коммунистическую диктатуру в гражданской войне 1977−1992 годов, разорившую эту и без того небогатую страну. Остальные долги были относительно невелики. Бенину простили 70% от долга в $61,6 млн, Гвинее-Бисау 80% от $178 млн, Замбии 80% от $700 млн, Мадагаскару 70% от $557 млн, Мали 100% от $114 млн, Танзании 80% от $586 млн, Сан-Томе и Принсипи 70% от $10,9 млн, Экваториальной Гвинее 70% от $11,8 млн.

Таким образом, грубо говоря, в 90-е годы РФ простила менее $9 млрд советских долгов. Из которых можно подвергнуть сомнению списание разве что части ангольского долга и долга самой богатой стране Африки по душевому ВВП — Экваториальной Гвинее (хотя и крохотного), остальные должники были малоперспективны с точки зрения выплат.

Все в принципе изменилось в нулевые годы, с приходом к власти Владимира Путина. Списания повалили как из рога изобилия. В 2000 году Россия списала Вьетнаму $9.5 млрд из 11 млрд советских долгов. Надо сказать, что вообще существование вьетнамского коммунистического режима, победившего противников в длительной гражданской войне, а затем выстоявшего в войне с Китаем, без помощи СССР было невозможно. Во Вьетнаме добывают нефть, Вьетнам вполне успешная развивающаяся страна. Но если дарят — то почему бы и нет? В 2001 и 2005 годах в два приема списывается $6 млрд долга Эфиопии. В данном случае, скорее всего, взять с Эфиопии было действительно нечего. В 2003 году Путин списывает 70% из $1.3 млрд долга Лаоса. Лаос — довольно бедная страна без особых природных ресурсов (кроме олова). Это списание тоже, отчасти, можно понять. Но в том же 2003 году Путин списал огромный долг Монголии ($11.1 из 11.4 млрд). Эта страна, напротив, весьма богата ресурсами. Российские компании давно интересовались местными запасами угля, меди и урана. Но монгольские товарищи не торопились выполнять обещания. В итоге корпорация «Ростехнологии» была вынуждена продать даже имеющиеся 49% в совместных предприятиях «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет». В 2005 году Путин списывает режиму Башара Асада почти $10 из 13 млрд долга. Взамен речь шла об участии российских компаний в разработке нефти на востоке страны и закупках российского оружия. Итог известен — ничего, конечно, не куплено, Россия воюют в Сирии совершенно бесплатно. В 2006 году полностью списаны $4.7 млрд долга Алжира. Эта богатая газом страна, разумеется, могла его выплачивать, но опять же, зачем, если можно не выплачивать? Относительно этого долга российские СМИ использовали удивительные формулировки в духе «взамен Алжир согласился купить российское оружие на эту сумму». То есть сначала мы бесплатно дали Алжиру денег, а потом решили — лучше бесплатно дать оружие. Ok.

В 2007 году было списано $11 млрд долга Афганистана. Здесь, видимо, взять было и правда нечего. В феврале 2008 года Путин списывает Ираку более 90% долга, $12 млрд долларов. Ирак — несмотря на то затихающую, то разгорающуюся войну между шиитами и суннитами, крупная нефтедобывающая страна (4.5 млн баррелей в сутки), для сравнения примерно столько же добывал Иран в период без американских санкций. Экспорт нефти идет стабильно, обеспечиваемый частными военными компаниями. В оправдание говорят, что мол, зато в стране позволяют работать «Лукойлу» и «Газпромнефти». Но эти компании за лицензии платят, как и все прочие. Сумма списания выглядит явно несоразмерной.

Фото: Nabil al-Jourani / AP

В том же 2008 году произошло, пожалуй, самая безумное списание долга. Речь идет о долге Ливии ($4.5 млрд). В этот период, напомню, с Ливии были сняты международные санкции, и эта богатая нефтью страна с небольшим населением имела все возможности для выплат. Когда в Ливии начнется восстание против Каддафи, будут заморожены только зарубежные активы на сумму не менее $20 млрд. Долг Каддафи погасить мог, просто не хотел. Зато он пообещал России контракт на строительство железной дороги. Ее начали строить. Теперь она заброшена, а убыток РЖД составил $500 млн. Отлично похозяйствовали, что тут скажешь.

В 2014 году списали 90% из $11 млрд долга Северной Кореи. Конечно, пока режим Кимов находится у власти, о каком-то возврате долга говорить было бессмысленно. Но кто сказал, что он вечен? При его ликвидации Южная Корея, которая по абсолютному ВВП сейчас больше огромной России, вполне справится. Кстати, Россия регулярно обновляет режим санкций против КНДР в связи с ее ядерной и ракетной программами, которые угрожают не абстрактным «геополитическим» интересам, а вполне конкретным ближайшим российским городам Дальнего Востока. Зачем в этих условиях списывать долг?

В том же 2014 году Путин производит крупнейшее за всю историю списание долга. Речь идет о Кубе. Соглашение определило порядок погашения задолженности, которую оценили в $35 млрд долларов: 90% суммы списывалось, а оставшиеся 10% структурировались на 10 лет. При этом, хотя Куба и разорена коммунистическим режимом, стоит вспомнить, что там есть привлекательные экономические активы: никель, сахар, табак. Можно было бы говорить об участии российского бизнеса в их акционировании, но нет. Между тем, ранее бывший министр финансов Алексей Кудрин публично подтверждал, что Куба просто не хочет платить долги.

Регулярно списываются и долги странам СНГ. Особо обращают на себя внимание самые крупные: списание в 2013 года долга Киргизии в $488 млн и списание в 2014 году $875 млн долларов долга Узбекистана. И списание — явно не последнее, учитывая то, как Путин раздает кредиты Венесуэле, Египту, Бангладеш и т. п. — это тема отдельного долгого разговора.

Таким образом, за время правления Путина было списано, только по описанным нами крупным кейсам, более $100 млрд (при Ельцине, напомним, около $9 млрд). Так что в данном случае — верьте Путину, он говорит правду о щедром списании им долгов, и не верьте всяким «ольгинским блогерам», мидовским чиновникам и т. п.

Последним прибежищем пропагандистов является уверение, что мол, а деваться было некуда. Приведем же альтернативную схему. В 1993 году Индия согласилась выплатить в течение 12 лет $7.5 млрд, а еще $4.5 млрд — в течение 40 лет. Долг выплачивается не только живыми деньгами, а товарами и активами, но главное — хотя бы выплачивается. Почему эту схему не применить во многих других случаях? Ну, а когда речь идет о богатых наглецах, вроде Каддафи, то можно было действовать и жестче — арестовывать счета, активы. Ну, не говоря уже о том, что разумная дипломатия не складывает все яйца в одну корзину и не поддерживает слепо действующую власть, а может и содействовать ее смене.

Нам без устали твердят о национальных интересах, которые надо отстаивать. На практике же нам предлагают какие-то геополитические химеры и абстракции вместо денег. Как тут не вспомнить героя писателя Виктора Пелевина из классического романа «Generation П», говорившего, что геополитика — конфликт между правым и левым полушарием.

Сергей Жаворонков, «МБХ-медиа»