Стало известно, как уволили Захарова из «Юности» 4.11.2019, 14:32

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Cлова хоккейного тренера лишь подтверждают информацию, что его увольняли не рядовые чиновники.

По данным «Салiдарнасцi», руку к этому приложил непосредственно Лукашенко, который не захотел, чтобы специалист возглавлял одновременно и сборную Беларуси, и хоккейный клуб.

В воскресном выпуске программы Итоги недели на телеканале «Беларусь 1» Михаил Захаров поделился подробностями своего увольнения:

– Все получилось резко и быстро… Узнал, что уволен из «Юности», из СМИ. Прибежала семья, после сказали, что надо сдать телефоны, компьютеры и остальные вещи. Грубо говоря, произошло это в пять часов, в конце рабочего дня.

Был немного удивлен, что все так быстро произошло. Хотя с ФХБ был договор, что я совмещаю посты. Получилось так. Руководство решило, что мне стоит сконцентрироваться только на сборной, – рассказал специалист.

Пожалуй, слова Захарова лишь подтверждают информацию о том, что решение о его увольнении принималось явно не чиновниками Федерации хоккея Беларуси.