Ученые рассказали, что находится на дне Бермудского треугольника 2 4.11.2019, 14:48

Тайна разгадана?

Ученые изучили дно Бермудского треугольника ради разгадки тайны аномальной зоны. Собранный в рамках новой экспедиции материал поможет разгадать тайну аномальной зоны, сообщает lenta.ua.

В зоне Бермудского треугольника находится пять разных видов сложного рельефа, появившегося из-за резкого смещения мелководья к глубоководью. Особенности дна делают циркуляцию воды на данном участке отличной от других территорий. Исследователи нашли 150-метровые горы и равнины, раскинувшиеся на 18% аномальной зоны.

Ученые провели анализ дна и поняли, что оно напоминает желоб, достигающий в глубину 8 тыс. метров. В Бермудском треугольнике находятся редкие виды кораллов. Не исключено, что дальнейшая работа позволит отыскать пещеры и обитающих в них неизвестных существ.

Эксперты со всего мира многие годы бьются над загадкой аномальной зоны, в которой бесследно исчезают корабли и самолеты, но так и не нашли причину. Многие приписывают явлению мистический характер.