«Простой белорус сжимает кулачки и думает – мне повезет» 4.11.2019, 14:53

О кредитном буме.

В этом году население Беларуси установило очередной рекорд по взятым у банков кредитам. По состоянию на 1 октября, белорусы задолжали банкам более 13,3 млрд рублей, сообщает «Солидарность».

Почему страна живет в долг?

Бизнесмен и эксперт по управлению Геннадий Терпиловский красноречиво объяснил, почему сложилась такая ситуация:

– Почему белорусы так активно лезут в долги, берут кредиты в белорусских рублях? А потому что все уже давно продумано. Цикл населением высчитан. Сначала был 2008 год, затем 2011, 2015... Значит, скорее всего, в 2020-м скорее всего произойдет следующая девальвация. А наши люди знают, что после этого от долга, грубо говоря, останется половина.

Значительная часть белорусских домашних хозяйств рассчитывает на то, что правительство Лукашенко снова раскрутит маятник инфляции и устроит очередной «девальвец».

– Именно поэтому простой белорус, сидящий во дворе своего дома, сжимает кулачки и думает: а мне повезет. Он ведь посчитал, сколько денег он на этом всем сэкономит, считай, заработает, – подмечает Геннадий Терпиловский.

Но это только одна причина, обращает внимание он:

– Вторая – это скрытое выбрасывание денег в экономику через кредиты. Если учесть, что год к году у нас в стране рублевая денежная масса увеличивается на 25%, то именно таким образом она поступает в экономику.

Идет разогрев через физических лиц, начинает надуваться пузырь… И как только наш хитроватый белорусский народ это заметит, он еще больше пойдет брать кредиты. Люди будут брать, надувая еще больше этот пузырь, в расчете на то, что когда это все лопнет, проценты не придется отдавать.

Эксперт считает, что минимум до выборов ситуация будет держаться в рамках нормы.

– Но процесс уже пошел, потому что одно дело – это официальная инфляция, которая высчитывается по статистике. А другое дело – цены, которые люди видят в магазинах и которые очень быстро растут.

Простой бытовой пример: что в Беларуси изменилось с точки зрения обслуживание уличных туалетов за последние два года? Да особо ничего. А цена выросла почти на 50%. А все почему? Потому что всем нужны деньги – вот и все. Люди видят, что происходит и к чему это ведет, – предупреждает Геннадий Терпиловский.