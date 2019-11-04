Чем Лукашенко занимается в ОАЭ уже пять дней? 30 4.11.2019, 15:02

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О его встречах ничего не сообщается.

О визите пресс-служба Лукашенко сообщила только через сутки - впрочем, это нормальная практика для традиционного осеннего отдыха в ОАЭ - в 2017 году задержка составила три дня. За пять дней пребывания Лукашенко в ОАЭ об официальных встречах не сообщалось. Впрочем, как и о том, чем занимается Лукашенко во время отдыха, пишет kp.by.

А в Эмиратах есть что посмотреть. В одной из самых главных достопримечательностей Николай, Виктор и Александр Лукашенко уже были в 2014 году - они ходили на экскурсию в Большую мечеть имени шейха Заида - одну из крупнейших в мире. Что еще можно посмотреть в Абу-Даби? На набережной Корниш находится отреконструированная верфь, где изготавливаются арабские деревянные лодки - доу. Здесь же можно увидеть и форт Эль-Хусн - одно из немногих дошедших до нас архитектурных сооружений старого Абу-Даби, теперь там хранится архив эмирата.

Среди других достопримечательностей: Ferrari World - первый тематический парк «Феррари», крупнейший парк развлечений в мире, расположенный в помещении. Рядом - трасса «Формулы-1» и аквапарк Yas WaterWorld.

Al Bahar - парные башни-небоскребы с уникальным «подвижным» фасадом. Capital Gate - падающая башня. Aldar HQ - круговой небоскреб. В центре города находятся также ряд современных мечетей и фонтанов («Далла», «Жемчужины», «Летящие лебеди» и др.). Близ города находится культурно-этнографическая деревня Эль-Муссафах, где представлен традиционный уклад жизни страны; по выходным и праздничным дням туристы могут увидеть здесь представления арабских национальных песен и танцев. Привлекают гостей города и изделия традиционных промыслов - ткачества, прядения и вышивки.

В соседнем Дубае на днях прошел трехдневный музыкальный фестиваль PaRUS - он ориентирован на русскоязычных слушателей. Цены на vip-лаундж (с напитками и закусками) начинаются от 550 долларов. В хедлайнерах - «Ленинград», Loboda, Земфира, Эмир Кустурица со своим оркестром. Интересно, что Лукашенко и Кустурица знакомы лично с 2010 года.

«Я помню Лукашенко еще с тех времен, когда он поддержал наш народ во время бомбежек, и за это я ему очень благодарен. Я ему сказал, что мне нравится оригинальность этой страны, и рассказал об экономических теориях относительно стран, которые переходят из коммунизма и социализма в капитализм. По этой теории, насколько медленнее страна продвигается в сторону капитализма, настолько лучше этой стране. Я большой болельщик вашей страны, поскольку она очень аккуратно принимает капитализм в свои ряды. И очень умно это делает, поскольку капитализм - это сумрак. И еще потому, что маленькие славянские страны делают большое славянское братство. Я думаю, что у вас с нами, у сербов и белорусов, есть очень много хорошего».

Кустурица несколько раз был в Минске и Витебске. На «Славянском базаре» он назвал Лукашенко «лучшим в мире президентом». Режиссер даже одно время хотел снять фильм о нем.