Демонстранты в Ливане потребовали отставки президента 4.11.2019, 15:09

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До этого протестующие отправили а отставку премьер-министра.

В Ливане прошли демонстрации, участники которых призывали к отставке президента Мишеля Ауна в рамках кампании за радикальные перемены, которая уже привела к отставке премьер-министра страны, сообщает «Голос Америки».

Протесты в Бейруте прошли через несколько часов после акции сторонников Ауна, которые пришли, чтобы выразить свою поддержку президенту.

В своей речи возле президентского дворца на юго-востоке Бейрута Аун заявил, что его сторонники и участники антиправительственных акций протеста должны объединить усилия для борьбы с коррупцией.

Но участники более поздней демонстрации отвергли Ауна как лидера, способного проводить реформы, заявляя, что все политическое руководство страны должно уйти.

Демонстрации за коренное реформирование политики Ливана, основанной на конфессиональном подходе, начались в октябре. В соответствии с действующей системой, президент должен быть христианином-маронитом, премьер-министр – мусульманином-суннитом, а спикер парламента – мусульманином-шиитом.

Демонстранты также обвиняют политический истеблишмент в разгуле коррупции и низком качестве государственных услуг.