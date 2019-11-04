Александр Кабанов: Брестчане поняли, что все зависит от них 2 4.11.2019, 15:19

Александр Кабанов

Протесты против завода АКБ дают свои результаты.

Вчера противники аккумуляторного завода провели очередной митинг. Протесты в Бресте против опасного предприятия не прекращается уже более полутора лет. Это яркий пример того, как в Беларуси нужно бороться за свои права.

Чем этот протест показателен и какой его основной позитивный момент?

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал известный блогер и активист Александр Кабанов:

- В Беларуси у большинства людей сложилось мнение, что от них вообще ничего не зависит, что добиться чего-то невозможно. И что с этим делать – никто не знает.

В Бресте определенная группа людей поняла, что многое зависит все-таки от них самих, поэтому этот протест и продолжается достаточно длительное время. Результат налицо: это и задержания чиновников, и Лемешевского, и тот факт, что завод до сих пор закрыт.

На сегодняшний момент многие чиновники – как ни странно – косвенно становятся на сторону протестующих, понимая весь вред данного предприятия. И, более того – брестчане поняли, что нельзя полагаться на тех людей, которых поставили во главе различных комитетов – райисполкомов, горисполкома. И что надо больше доверять общественным активистам - это необычное явление для Беларуси.

Позитивным моментом является то, что участники протестов видят результат. Это показатель того, что граждане могут чего-то добиться, что нам необходимо гражданское общество. В нашей стране оно формируется почему-то на протестах против чего-либо.

Пускай это только зачатки, пусть они пока единичны и в отдельных регионах – и это не так влияет на наши власти, которые находятся в Минске. Но все равно это их озадачивает – это видно невооруженным взглядом. Например, факт снятия всех кандидатов. Многие вещи показывают, что Лукашенко обратил на это внимание.

Брестчане своим протестом показывают: «Ребята, это все ерунда, что вам говорят, что от вас ничего не зависит. - Нет, зависит!» Но для этого нужно сделать определенные шаги.

Это и есть история. Во-первых, это самый длительный протест в истории современной Беларуси. Во-вторых, власти много раз пытались этот протест погасить, потушить – ничего не получилось.

Я уверен, что он будет продолжаться и дальше до полного закрытия данного вопроса.