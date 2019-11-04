Олег Сенцов: Главный враг сидит в Кремле 4.11.2019, 15:29

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Олег Сенцов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Россияне рано или поздно проснутся от сна.

Украинский режиссер Олег Сенцов является одним из символов несломленности украинцев перед лицом российской агрессии в Украине и наиболее распознаваемым в мире украинском политузнике Кремля, пишет «Польское радио».

Крымчанина Олега Сенцова в мае 2014 года выкрали из его дома в Крыму российские оккупационные силовые структуры, после чего его привезли в московскую тюрьму «Лефортово», где незаконно удерживали более года. Ему выдвинули надуманные обвинения в терроризме. Сенцов и другие задержанные по этому делу украинцы категорически отвергли все обвинения и не признали себя виновными. Сенцова в ходе сфабрикованного от начала до конца судебного процесса приговорили к 20 годам в колонии строгого режима. После пяти лет заключения, 7 сентября этого года, Олег Сенцов и еще 34 украинских узника Кремля были освобождены, в ходе обмена заключенными лицами между РФ и Украиной.

На прошлой неделе украинский режиссер посетил Варшаву как специальный гость IV кинофестиваля «UKRAЇNA!». Это был его первый приезд в Польшу после освобождения.

В первую очередь, Олег Сенцов поблагодарил поляков и Польшу за оказанную ему поддержку во время пребывания в российском заточении:

- Хочу сказать большое спасибо всем полякам, всем киношникам, всем политикам вашим, всем украинцам, которые живут в Польше, всем которые меня поддерживали. Я про это очень много слышал, как вы это все делали. Я видел все эти фотографии «Free Sentsov», которые на польских кинофестивалях и просто польские активисты… Все это я видел. Мне кажется, что больше Польши меня только родная Украина поддерживала.

Необходимо сказать, что во время следствия к Сенцову применялись пытки и психологическое давление. Известно также, что ему предлагали сократить срок заключения с 20 до 7 лет в обмен за то, что он даст ложные показания в отношении лиц, близких к украинским властям. Потом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Сенцова могут помиловать, но для этого необходимо его прошение. Украинский режиссер рассказал об этих моментах:

- Первое было в начале, которое давали следователи, когда не смогли меня сломать, они предлагали: «Получишь семь лет, если там сдашь кого хочешь, дашь показания на верх Украины». Ну, я ни секунды не думал. Я сразу отказался – для меня это было невозможным. А второе... Там не было такого предложения. Просто они как бы знали, что я не буду писать помилования, поэтому могли так говорить. Они знали, что я просить не буду, соответственно они говорили, так: «Ну, раз он не просит, значит мы не можем его помиловать».

Следствие и 20-ти летний приговор не сломали воли Сенцова. 14 мая 2018 года отбывая свой срок в исправительной строго колонии № 8 «Белый ведмедь» в городе Лабытнанги, Ямало-Ненецкого автономного округа, он объявил бессрочную голодовку, с требованием освободить 64 украинских узников Кремля. Голодный протест украинца длился 145 дней и вызвал огромный резонанс в мире и вызвал волну солидарности. Олег Сенцов отмечает насколько трудно ему было и что он оказался на краю смерти от истощения:

- Все было очень плохо, особенно в конце. Я несколько раз писал расписку об отказе от реанимации, чтобы они меня не оживляли, чтобы я остался в тюремной больнице, если что, то сдохну у них на нарах. Они конечно очень этого боялись все, но у меня не было другого выхода. Я уже как бы пошел, поставил такую ставку играть до конца. Последний месяц конечно был очень тяжелый. Начались там проблемы с сердцем, с почкой, с печенью, даже с головным мозгом. У меня все тело стало неметь, потому что не хватало питания кислорода, началась анемия конечностей. Организм был на грани, как бы, и они говорят, ну врачи тюремные: «Все, ты сейчас умрешь – мы тебя будем кормить насильственно. Сейчас мы отвезем тебя в больницу, тебе вставят шланг в задний проход и будут кормить тебе через него. В любом случае тебя накормят и не дадут умереть». Там уже не было особых выборов, поэтому пришлось сняться. Но я все равно считаю, что хотя я не добился цели напрямую, я внес свой вклад в ситуацию. Стали больше говорить про политзаключенных – не только про меня, а про остальных ребят. И вот как результат нас конце концов восстановили. То есть, вы внесли свой вклад, я внес свой и вот наша общая маленькая победа.

Сенцов рассказал собравшимся о действительности, с которой он столкнулся в колонии:

- Там ничего нет интересного. Со времен Гулага стали лучше кормить, стала лучшая одежда, меньше бьют и убивают, в бараках тепло и не заставляют каждый день рубить лес, но отношение к тебе как к скотине осталось. Ты там не человек, ты там никто и к тебе относятся соответственно так. Вот эти психологические унижения ежедневные – это потруднее, чем физические мучения и избиения бывают иногда. Тюремщики меня не били и не мучили, все-таки боялись, потому что я известный человек, но это не значит, что они не били и не мучили тех, кто рядышком со мной. Ко мне применялся такой более изощренный подход – не применяя физическую силу сделать мое пребывание в тюрьме наиболее некомфортным, трудным, тяжелым и выматывающим. Потому, что находиться пять лет в плену, вокруг тебя все считают тебя врагом и каждый раз про это говорят, каждый раз пытаются как можно сильнее тебе сделать положение хуже. Это касаемо лично меня и всем остальным простым заключенным в России не сладко – украинским, любым. Эта система давит и растаптывает всех.

Бывший политузник Кремля подчеркивает преступною сущность путинского режима, который держится благодаря поддержке значительной части российского общества, которое, по его мнению, будет дорого расплачиваться за свои ошибки:

- Преступление Путина не только в том, что он уничтожает украинский народ, а в том, что он унижает и уничтожает сам российский народ. Трагедия в том, что большинство это не понимает. Каждый день их пугают страшилками про «европейских геев», про «американских спецназовцев» и про «бендеровцев» из Украины. Они не понимают, что главный враг сидит в Кремле, но от этого сна они рано или поздно проснутся, и похмелье будет тяжелое, потому что за преступления, которые путинский режим проводит против украинского народа, и за их молчаливую поддержку потом нужно будет расплачиваться.

Сенцов убежден, что Владимир Путин является главной преградой на пути прекращения российской агрессии в отношении Украины:

- Пока Путин у власти этот конфликт не закончится. То есть, вы должны понимать, что ему нужен был не Крым или Донбасс, ему нужно построить великую новую империю, такою Советский Союз 2.0. Он хочет контролировать все соседние страны: Украину, Грузию, Молдавию, всех, кто вокруг него. Он хочет быть мировым лидером, диктующим мировую повестку, с которым считаются, которого боятся, уважают. Вот чего он хочет добиться, а Крым, Донбасс лишь инструменты в этом всем, в его амбициях. Но он ошибается. Последний такой великий диктатор в 45-м году проиграл и слава Богу. Так что я думаю его в любом случае ждет поражение, если не военное, то историческое точно. Только тогда можно говорить о каком-то налаживании отношений с Россией, прекращении этого конфликта, возврата Крыма и Донбасса. Не потому, что мы не готовы, потому, что он не отдаст, он не хочет, а сейчас всех просто обманывает. Ему, конечно, может верить Макрон, но я ему не верю.

Вместе с тем, он поддерживает переговорный процесс с Владимиром Путиным, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский:

- Эти переговоры необходимы с Путиным, которые ведет сейчас наш н

овый президент, потому, что есть шанс все-таки прекратить огонь, развести войска, и чтобы у нас там каждый день не гибли бойцы. На прошлой неделе российский снайпер застрелил там девушку-солдатку. Ее отец погиб два года назад. У нее есть младшая сестра, которая тоже воюет там. И вот, чтобы сохранить ей жизнь, нужно это перемирье.