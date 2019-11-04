Работа информагентства БелТА стоит белорусам $2000 в день 2 4.11.2019, 15:31

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Журналисты провели подсчеты.

Проект бюджета Беларуси на 2020 год передан на рассмотрение и может быть принят в первом чтении уже 6 ноября. Отдельный раздел в нем посвящен расходам на государственные СМИ. В нем впервые появилась отдельная строка для информагентства БелТА: в 2020 году государство собирается потратить на его содержание 1 469 225 рублей, сообщает "Еврорадио".

Это почти 2000 долларов в день! Журналисты подсчитали: денег хватит, чтобы ежедневно покупать в редакцию по 18 факсов для пересылки паролей!

Общие расходы на государственные СМИ в 2020 году составят 164,2 млн рублей. По сравнению с прошлым годом они вырастут в среднем на 8,6%. Белтелерадиокомпания (каналы Беларусь 1, 2, 3, 5, 24) получит на 16,8% больше по сравнению с 2019 годом (123,9 млн рублей), ЗАО "Второй национальный телеканал" (канал ОНТ) — на 19,7% (4,2 млн рублей), Столичное телевидение (канал СТВ) — на 2,8% (1,5 млн рублей, и если учитывать инфляцию, то это даже сокращение).