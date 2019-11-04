1001 сказка дроздовского двора 4.11.2019, 15:47

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Кадр из фильма «Новые сказки Шахерезады»

Кажется, экономике вновь приказано расти.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год, пишет «Салiдарнасць».

Ориентиры, спущенные правительству сверху, выглядят так.

В 2020 году экономика страны должна вырасти на 2,8%, экспорта товаров и услуг – на 3,6%. Рост реальных зарплат должен составить 2,4%, а рост цен – не более 5%.

Белорусские интернет-пользователи сходу усомнились в реалистичности таких прогнозов с учетом трудной ситуации, в которой находится экономика Беларуси.

«А почему только 2,8%? Можно было и 10% написать. Народ бы одобрил».

«А по старым утвержденным директивам никто не хочется отчитаться? Бумага все выдержит».

«Инфляция по Белстату народу не интересна – все в магазин ходят».

«1001 сказка дроздовского двора».

«Обычно такие прогнозы делает министр финансов, но у нас – и швец, и жнец…»

«2020 год будет интересным. Нефти халявной, скорее всего, не будет. Компенсации без прогиба не будет, в кредитах отказывают... за набранные ранее кредиты надо расплачиваться! И это при том, что мировая экономика тормозит… Ну, зато будет на кого свалить».

«Вот за что любит народ Беларуси своего президента, так это за то, что его и экономика, и инфляция ослушаться боится».

«Экономика расти, инфляция стой, раз, два», – иронизируют некоторые.