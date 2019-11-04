В России идет ползучая сталинизация 8 Максим Мирович

4.11.2019, 15:52

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Она началась с 2008 года.

Захожу я сегодня в твиттер — и что я вижу? Производитель шипучей газировки под названием «Советское шампанское» поставил на дату этикетки цифру «1937», как бы обозначив тем самым год начала производства по личному распоряжению Иосифа Сталина. Производители считают, что «российские потребители ценят ностальгические воспоминания и ассоциации, связанные с ним, но при этом нуждаются в более свежем прочтении этой истории».

По-моему, это ни что иное, как ползучая сталинизация по принципу подмены памяти жертв памятью палачей. Представляю, как развонялись бы «ура-патриоты», если бы кто-то выпустил праздничное вино под названием «22 июня 1941» года — «ко-ко-ко, как же можно, это же день начала Великой Отечественной войны!» Зато помещать на этикетку год, который в массовом представлении плотно ассоциируется с репрессиями и Большим Террором — можно.

Выпьет человек такого шампанского, да и задумается — а может, не все так и плохо было? Ведь было же что-то и хорошее? Ведь верно? Ведь правильно? Вон либерасты про какие-то репрессии рассказывают, а тут в стране шампанское делали! Заботился Сталин о народе! Да и Путин заботиться точно так же. И вот вам более свежее прочтение истории, и готовый любитель СССР одного из изученных мною типжей.

Вот та самая этикетка, которая сейчас будет на бутылках:

Собственно, ползучая сталинизация в России началась уже достаточно давно — я наблюдаю ее где-то года с 2008-го, после «маленькой победоносной войны в Грузии», когда топ ЖЖ стало невозможно читать из-за ура-патриотических троллей, и примерно тогда же началася курс на строительство духовного и скрепного Сталибана.

Через несколько лет уже никого не удивляли вот такие «праздничные концерты ко дню НКВД МВД»:

А еще через несколько лет россияне массово понесли цветы на могилу Сталина — которого в 1961 году тихо (ночью) вынесли из Мавзолея и прикопали у кремлевской стены.

На фото — военный задерживает девушку — но не за то, что она принесла цветы к могиле палача и убийцы, а за то, что она громко назвала Сталина палачом и убийцей. Посмела покуситься на скрепы. Сталин с памятника словно одобрительно улыбается, глядя на это все.

Сталинизация в России идет не только в качестве тайной госпрограммы по «обелению вождя», но и вполне практически — вот процент государства в российской экономике по годам. Для тех, кто не понимает, что это такое, поясню — государство постепенно отжимает бизнес, контролируя уже практически все (70%) сферы жизни в стране. Оно решают, что вам смотреть по телевизору, что слушать по радио и по каким учебникам будут учиться ваши дети.

Максим Мирович, ЖЖ