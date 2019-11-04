Николай Козлов: Ермошина и компания знают настроения людей — и боятся 11 4.11.2019, 15:59

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Николай Козлов

Фото: «Радыё Свабода»

Люди говорят, что Лукашенко надоел.

Сегодня БТ отказалось выпускать в эфир телевыступление кандидата в депутаты по Старовиленскому избирательному округу № 105, лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, которое должно было прозвучать на канале «Беларусь 3».

Политик прокомментировал ситуацию для сайта Charter97.org.

- О чем вы говорили в своем выступлении, которое напугало БТ?

- Основной темой в моем обращении была необходимость вернуть в Беларусь честные выборы.

Ведь выборы – это механизм мирной смены власти. Весь смысл избирательного процесса в этом: люди должны иметь возможность выбирать, проводить таким образом изменения, о которых они думают, говорят, на которые надеются.

В своем выступлении я также обратил внимание на то, что вместо обещанного «государства для людей», власти построили нищенскую, мафиозную и насквозь коррумпированную страну, которая отдана на разграбление приближенным к Лукашенко бизнесменам и чиновникам.

А то, что выступление не пустили в телеэфир, я считаю вопиющим фактом, это просто политическая цензура. И не Ермошиной решать, выпускать или нет в эфир выступление оппозиционного кандидата. Если власти так боятся революции, то делают как раз все с точностью до наоборот: если они будут мешать народу выдвигать своих законных представителей, то именно для властей это закончится плохо.

Это им кажется, что они таким образом что-то «предотвратят», а люди уже давно все поняли и возмущены тем, что де факто не являются источником власти, как это гарантировано Конституцией.

Источником власти хочет быть «вертикаль» — а это недопустимо. И это возмущает уже всех, и я это чувствую на каждом агитационном пикете.

- Вы справедливо отметили, что не только ваше выступление не пустили в эфир: многих оппозиционных кандидатов сняли с «выборов» или запретили их обращения по радио и телевидению. Чего боятся власти?

- Я полагаю, что власти, включая Ермошину и компанию, не хуже других знают реальные настроения людей — поэтому они особенно боятся сильных кандидатов и их выступлений.

Как раз по причине того, что эти ростки попадут в плодородную почву. Поэтому они всячески ограждают людей от сильных выступлений. Это мы видим и в Бресте, и в Минске — по всей стране.

- Многие из оппозиционных кандидатов на своих пикетах отметили, что у власти нет никакой электоральной поддержки: около 95% белорусов настроены против Лукашенко. Что вы можете сказать по этому поводу на основании своего общения с избирателями?

- Абсолютно согласен. Сегодня я был на теледебатах, в которых участвовал Геннадий Давыдько. И я ему так и сказал: когда мы стояли с пикетами возле Комаровского рынка, люди подходили к нам и старательно обходили пикеты провластных кандидатов.

Это видно настолько отчетливо, что никакой другой «социологии» не надо. Мы убедились в абсолютном недоверии и раздражении людей этой властью.

- Какие еще выводы можно сделать из этой парламентской кампании?

- Еще раз хочу остановиться на настроении людей.

Если на пикеты они идут активно, поскольку это — политически мотивированная часть общества, то при сборе подписей «от двери к двери» видно, что люди не верят в «выборы» и не хотят в этом участвовать.

Отсутствие честных выборов уменьшает активность людей, они начинают терять веру в будущее. Поэтому вернуть честные выборы — очень важная задача.

С другой стороны, я заметил, что стало очень много людей, которые еще вчера сидели на кухне и критиковали власть вполголоса — а сегодня они приходят к нам на пикеты и открыто говорят о своем отношении к Лукашенко, о том, что он переходит все границы, что он надоел и нельзя 25 лет находиться у власти.

Людей крайне раздражают все его дворцы, фонтаны и вся эта роскошь, которую они видят в нищей стране с отчаянным положением у большинства граждан.

- Как вернуть в Беларусь честные выборы?

- Для начала надо изменить Избирательный кодекс. Большинство оппозиционных партий сходится в том, что в первую очередь нужны три изменения.

Во-первых, избирательные комиссии должны формироваться с участием кандидатов и политических партий, а не только «трудовых коллективов», как сейчас.

Во-вторых, надо навести порядок с досрочным голосованием. Если вы не хотите его полностью отменять, давайте оставим два участка на округ, где люди могут это сделать — чтобы за этим было удобно наблюдать. Думаю, этого достаточно, чтобы все, кому нужно, успели проголосовать.

В-третьих, наблюдатели должны иметь возможность видеть, что делают комиссии при подсчете голосов, какие отметки в бюллетенях стоят и за кого голосуют люди.

Это — минимальные требования, с которых можно начать.

Ну и конечно, госпожа Ермошина пересидела уже все возможные сроки. Ей однозначно пора «на покой».