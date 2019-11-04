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В Минфине рассказали, сколько Беларусь потеряет на «перетаможке» российской нефти в 2020 году

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  • 4.11.2019, 16:06
В Минфине рассказали, сколько Беларусь потеряет на «перетаможке» российской нефти в 2020 году
Фото: ria.ru

Ожидается серьезное сокращение денежных поступлений.

Республиканский бюджет Беларуси не получит в 2020 году Br950,9 млн ($423,6 млн) от так называемой «перетаможки» российской нефти, заявил первый заместитель министра финансов страны Юрий Селиверстов, сообщает «Интерфакс».

«Общий объем потерь доходов бюджета в 2020 году оценивается в Br1,9 млрд. Сокращаются поступления от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты на Br537 млн, поступления средств от так называемой перетаможки - Br 951 млн», сказал Селиверстов в понедельник в Минске.


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