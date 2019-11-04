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Новые пикеты «Европейской Беларуси» в центре Минска

  • 4.11.2019, 16:15
Новые пикеты «Европейской Беларуси» в центре Минска

С каждым днем избирательной кампании на предвыборные пикеты приходит все больше жителей столицы.

Минчане рассказывают о проблемах, обсуждают ситуацию в стране, предлагают идеи для борьбы за свободу, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- С каждым днем людей все больше, дискуссии все оживленнее. Многие оставляют контакты, присоединяются к «Европейской Беларуси» — это можно сделать на любом пикете. Количество подписей, собранных за закрытие АЭС перевалило за полторы тысячи, — рассказал активист кампании Андрей Исаков.

Сегодня активисты «Европейской Беларуси» проходят возле магазинов ЦУМ и ГУМ, кинотеатров «Москва» и «Беларусь», на перекрестке улиц Немига и Романовская Слобода, на проспекте Победителей у входа в галерею «Минск».


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