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Зеленский подписал закон о судебной реформе в Украине

  • 4.11.2019, 16:12
Зеленский подписал закон о судебной реформе в Украине
Владимир Зеленский

Состав Верховного суда будет сокращен вдвое.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского управления. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, передает liga.net.

Закон вдвое сокращает состава Верховного суда: с 200 до 100 судей.

Также вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - ее состав сократится с 16 до 12 членов, их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии войдут трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов, и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями.

3 октября обеспокоенность предложенными в законопроекте изменениями высказали в Евросоюзе.

9 октября представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, зачем планируется сокращение ВС.

16 октября законопроект был принят Радой во втором чтении и в целом.

25 октября Верховный суд попросил президента Украины ветировать законопроект.


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