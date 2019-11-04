Зеленский подписал закон о судебной реформе в Украине
- 4.11.2019, 16:12
Состав Верховного суда будет сокращен вдвое.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского управления. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, передает liga.net.
Закон вдвое сокращает состава Верховного суда: с 200 до 100 судей.
Также вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - ее состав сократится с 16 до 12 членов, их будет назначать Высший совет правосудия по результатам конкурса. В состав конкурсной комиссии войдут трое лиц, выбранных Советом судей из числа его членов, и трое лиц из числа международных экспертов, предложенных международными организациями.
3 октября обеспокоенность предложенными в законопроекте изменениями высказали в Евросоюзе.
9 октября представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, зачем планируется сокращение ВС.
16 октября законопроект был принят Радой во втором чтении и в целом.
25 октября Верховный суд попросил президента Украины ветировать законопроект.