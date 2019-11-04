Путин строит пародию на СССР Антон Орех, «МБХ-медиа»

4.11.2019, 16:16

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Антон Орех

Власть в России неосознанно, но занимается самоуничижением.

Гитлер во фраке, Сталин в фате, оба счастливо улыбаются. Карикатура 80-летней давности. Доказавшая, что не только рукописи не горят, но и картинки. Эта картинка украсила — действительно украсила! — свежий номер журнала «Дилетант». Украсила и сработала. Потому что книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать этот номер журнала и вернул тираж, а Исторический музей отменил «Дилетантские чтения» по той причине, что дискуссия (!) на эту тему накануне Дня народного единства (!) и в год 75-летия Победы — неэтична.

Мне обо всей этой истории говорить необычно — потому что «Дилетант» выпускается во многом силами моих товарищей с «Эха Москвы». И мои симпатии, понятное дело, на их стороне. То есть, вроде как, и мне неэтично об этом дискутировать. Но ничего — я попробую.

Зайдите в любой большой книжный магазин — вот просто в любой! Вы без труда найдете там с десяток произведений как бы документально-исторического жанра на тему, какой гений Сталин и как круто он все сделал и выиграл войну. Этой макулатурой торгуют, не стыдясь и никаких морально-этических терзаний не испытывают.

Найти на этих полках трезвую, грамотную, честную аналитику на ту же тему — уже проблема. И не только потому, что графоманов всегда больше, чем талантливых людей. Просто время сейчас такое. И спрос на сталинизм выше и предложение. И авторы-флюгеры чуют направление ветра.

Литература, прославляющая Сталина — это интеллектуальный кошмар. Но запрещать ее нельзя. Потому что она отражает некую идею. А победить идею запретами — невозможно. Победить ее можно только другой, более сильной идеей. Сталин сдох 66 лет назад и ничего нового в учении сталинизма за это время не случилось. Да и самого учения нет. Марксизм есть, ленинизм тоже есть. А чему нас учит сталинизм? Сталин всего лишь развил и углубил ленинские заветы, имея банально больше времени и возможностей для их воплощения. Тогда почему же сталинизм так живуч и популярен? Почему неэтично в год памятной годовщины Победы обсуждать, с чего же началась война, завершившаяся той действительно Великой Победой?

Потому что ничего своего у нас нет. Ни свершений, ни побед. Мы не изобретаем, не даем миру великих открытий, технологий. Мы во всю мощь живем прошлым. Мы гордимся, как своими, достижениями уже даже не наших родителей, а дедов и прадедов. Расхожая фраза «мы выиграли войну у фашизма». Мы? Кто это мы? «Мы» могут сказать о себе 70 тысяч еще живых участников реальных боевых действий на фронтах Великой Отечественной. А мы-то с вами здесь причем? Вот и эксплуатируем и войну, и полет Гагарина и даже победы над канадцами в хоккей и американцами в баскетбол, снимая про это фэнтези, действительно мы.

«Мы» считаем себя великой державой. А великой державе нужны великие истории. А как быть, если эти великие истории все были сплошь не вчера и даже не позавчера? Мы делаем прошлое актуальным. Мы вцепились в него и не отпускаем. Мы бьемся за него с врагами, которых сами же сейчас себе и выдумываем.

Фальсификация истории, оправдание нацизма, уголовные дела по преступлениям времен войны. Как будто война не закончилась, а все еще продолжается. Но воюем мы сами с собой, с собственной пустотой и унизительной неполноценностью: раньше все было лучше! Сталин был титан! За Родину, за Сталина! Обсуждать и дискутировать в таких условиях действительно неэтично с точки зрения адептов не уходящего прошлого. Всякая дискуссия неизбежно открывает правду, а значит, «бросает тень» на придуманный идеальный образ Победы.

Мы строим пародию на СССР. Теперешняя власть неосознанно, но занимается самоуничижением. Получается, что за столько лет правления они не смогли ничего придумать, и вынуждены поднимать из могилы смердящий труп серийного убийцы. И если народ приходит в восторг от этого, значит, народ эту, теперешнюю, власть ставит ниже той, давно ушедшей власти, которую подавляющее большинство из нас просто не застали в сознательном возрасте. Миф ставит выше реальности.

В книжном магазине банально обделались от страха. В Историческом музее — тем более. Там-то точно не дураки и прекрасно понимают, как все было на самом деле. Но Исторический музей стоит на Красной площади. Оттуда власть видно без очков. До власти пешком пять минут. И ветры, которые у нас дуют, в пяти минутах ходьбы от власти должны особенно ярко осязать.

Говорят, что те, кто не знают прошлого, не имеют будущего. Мы своего прошлого действительно не знаем. Вцепились в него, живем им, но знать — нет, не знаем. И будущего не имеем. Хотя бы потому, что из того прошлого никак не хотим уйти. Мечтая жить в нем и ничего не желая знать.

Антон Орех, «МБХ-медиа»