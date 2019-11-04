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Что произойдет с бургером из «МакДональдса» за 10 лет?

  • 4.11.2019, 16:28
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Что произойдет с бургером из «МакДональдса» за 10 лет?

Десятилетие подряд камера транслировала в прямом эфире процесс распада обеда из популярной сети питания.

На днях в Исландии отмечалась очень странная годовщина. 10 лет назад Хьертур Смарасон вошел в последний ресторан McDonald's в стране незадолго до закрытия и заказал гамбургер и картофель фри. Прошло десятилетие, но его заказ все еще стоит под колпаком и пристальным взглядом камеры. Несколько лет кряду она в прямом эфире транслировала процесс распада (вернее — его практическое отсутствие) последнего обеда этой сети ресторанов на всем острове, пишет «Популярная механика».

В 2012 году Смартсон передал гамбургер Национальному музею Исландии. Хьертур поясняет свой поступок тем, что решил проверить миф о том, будто бы еда из «Макдоналдс» никогда не разлагается. Спустя несколько лет музей отказался от его подарка — гостей отпугивал неприятный запах картошки фри. После этого обед переехал в автопарк на территории Рейкьявика, а когда его выдворили и оттуда — обосновался в Snotra House. Судя по фотографиям, его состояние не сильно-то изменилось за прошедшие 10 лет.

К слову, это не первый эксперимент подобного рода. В 1995 году два подростка из Австралии купили чизбургер и годами хранили его, о чем в 2015 году даже написал портал Buzzfeed. До сих пор секрет долговечности фастфуда остается тайной. Одни считают, что он под завязку набит консервантами. Другие отмечают, что все дело в условиях хранения. По их мнению, если бы бургеры хранились во влажных и теплых условиях, бактерии и плесень давным-давно превратили бы их в слизь.


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