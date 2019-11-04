Оптимисты 4.11.2019, 16:48

Хорошо, когда ты живешь на особом медицинском гособеспечении.

Только эксперименты по оптимизации здравоохранения, ставишь на гражданах. Словно на крысах, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Это о Путине, Голиковой и Силуанове, которые фактически признали провал своей «оптимизации здравоохранения». Голикова говорит, что она «проведена неудачно». Силуанов утверждает, что медучреждения находятся «в ужасном состоянии». Путин предлагает создавать летучие отряды из студентов-медиков.

«Оптимизация здравоохранения» проводится Путиным и его подчиненными с 2010 года. Но отчего-то только сейчас, почти через 10 лет, до них дошло, что она неудачна.

Почему не через год? Не через два?

Это легко объяснить. Потому что Путин, Голикова и Силуанов живут в другой стране – они не имеют дела с оптимизированной медициной. Как пациенты. Они живут в особом мире здравоохранения для высших чиновников.

Если же заставить их ходить в районные поликлиники, лежать в обычных больницах (желательно, не московских), тогда просветление в начальственных мозгах наступит быстро. Представляете, пришли на прием, а там растерянный Путин стоит с талоном в руках, где сказано, что прием у терапевта через две недели.

Кто и чем будет отвечать за очередной провал, если уже он признается официальными лицами? И как будут отвечать? Отставки будут? Ордена снимут? Выводы сделают? Медицина вместо ракет и армии станет приоритетом?

Сомневаемся. Все будет, как обычно, никто из начальства не виноват. Ошиблись Ну и что? Подумаешь, что там внизу «токари и пекари» страдают и умирают от «оптимизации». «Лес рубят – щепки летят». Работаем дальше. «Удар состоялся – заседание продолжается».