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Глава МИД Эстонии: Мы поддерживаем полное присоединение Украины к ЕС и НАТО

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  • 4.11.2019, 17:13
Глава МИД Эстонии: Мы поддерживаем полное присоединение Украины к ЕС и НАТО
Урмас Рейнсалу

Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония — преданный друг украинцев.

Об этом на брифинге в понедельник сказал эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передает lb.ua.

"Эстония — преданный друг украинцев, поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского Союза и НАТО на основании объективных реформ и преобразований в стране", — сказал министр.

Он добавил также, что Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и восточных районов Украины со стороны российского государства-агрессора.

"Эстония была первой страной Европейского Союза, которая не признала российскую паспортизацию Донецкой и Луганской области. Это абсолютно недопустимая форма гражданских чисток", — добавил Рейнсалу.


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