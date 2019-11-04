Как демография стала еще одной головной болью властей 2 4.11.2019, 17:24

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Господдержка семей теряет эффективность.

Заявление замминистра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова о том, что 500 тыс. детей (практически каждый третий ребенок в стране) получают государственное пособие, по просьбе «Белорусы и рынок» прокомментировал экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

— Показатель в 500 тыс. детей, охваченных пособиями, выглядит довольно внушительно. Вместе с тем система пособий весьма сконцентрированна. Большая их часть идет детям до трех лет.

Эффективность такой помощи можно оценивать по-разному. Меня, как человека, который занимается социальной политикой, всегда интересовало, как пособия влияют на риск бедности. В прош­лом году Исследовательский центр ИПМ изучал, как часто дети разных возрастов сталкиваются с риском бедности. Мы увидели, что риск бедности домохозяйств с детьми до трех лет невелик. Зато у других групп детей этот риск выше среднего, то есть они менее защищены системой пособий и льгот. Наибольший риск бедности характерен для детей младшей школьной группы (возраст — от шести до десяти лет).

Нельзя сказать, что государство мало тратит на них. Например, значительные средства расходуются на школу, но инструментов прямой поддержки немного.

Конечно, есть льготы, например, на питание для отдельных категорий детей. Для бюджета это небольшие расходы, но они оказывают значительный эффект на материальное положение детей, сталкивающихся с риском бедности.

Кроме того, в стране действует важный инструмент для недостаточно защищенных детей — государственная адресно-социальная помощь (ГАСП). Основными ее получателями являются семьи с детьми. Потенциал ГАСП в снижении детской бедности очень высок, но реализовать его на практике не получается. С одной стороны, необходимо расширение области применения данного инструмента, а с другой — увеличение его доступности за счет упрощения административных процедур, связанных с получением ГАСП. На данный момент получается, что траты бюджета на детей в целом довольно значительные, однако они сконцентрированы диспропорционально, поскольку большая часть идет на детей до трех лет. Вследствие этого проблема уязвимости детей к рис­ку бедности в школьном возрасте остается нерешенной.

Еще один показатель, по которому можно оценивать эффективность системы государственных пособий, — стимулирование рождаемости в стране. Ведь на самом деле система пособий позиционируется в первую очередь как часть семейной политики. В последние годы расходы на пособия значительны, даже немного увеличиваются, а рождаемость начала снижаться.

Так, инструменты стимулирования рождаемости перестают работать. Мы столкнулись с вызовами, затрагивающими систему поддержки семей с детьми. Ее нужно изменить так, чтобы она стимулировала рождаемость и не приводила к возникновению риска бедности детей. Это проблема такого же масштаба, как реформирование пенсионной системы, и вряд ли может быть решена в среднесрочной перспективе.

Этим летом Исследовательский центр ИПМ запустил исследование, касающееся реформирования системы социальной защиты населения. В частности, мы провели десять фокус-групп, на которых задавали респондентам вопросы об их отношении к действующей системе поддержки семей с детьми, пенсионной системе, а также о том, какие возможности для реформирования данных систем они видят.

Мнения о системе поддержки семей с детьми в фокус-группах разделились. Примерно половина опрошенных считает, что государство должно активнее выделять деньги для стимулирования рождаемости. Другая часть ответила, что белорусы готовы к рождению детей, нужно просто создать условия для этого. Речь идет о возможности трудоустройства и ведения бизнеса, инфраструктуре для семей с детьми, возможности совмещения занятости и воспитания детей и т. д. Вероятно, больше внимания следует уделить этому. Например, стоит выделить больше средств на строительство детских садов, в частности яслей, чтобы эффективные на рынке труда люди могли совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей.

Система поддержки семей с детьми не стоит на месте. За последние пять лет были увеличены ежемесячные пособия для детей до трех лет, пересмотрен механизм их расчета. Раньше они были привязаны к бюджету прожиточного минимума, а сейчас — к средней зарплате. Помимо того, введено пособие на детей от 3 до 18 лет для домохозяйств, воспитывающих одновременно детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет.

Пробелы остаются даже в рамках существующей системы. Постоянная проблема — бедность многодетных семей, хотя инструментов для их поддержки, казалось бы, много. А так как возможности государства финансировать сис­тему социальной поддержки населения уменьшаются, хотелось бы видеть более активное развитие адресной социальной помощи.